Carnavales de Río de Janeiro: pánico tras un accidente con una carroza que dejó tres heridos graves

Un grave accidente sacudió los carnavales de Río de Janeiro cuando una carroza descontrolada atropelló a tres personas durante un desfile en el Sambódromo Marquês de Sapucaí.

Los carnavales de Río de Janeiro se vieron empañados por un dramático episodio ocurrido este sábado en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, uno de los escenarios más emblemáticos de la fiesta. Una carroza perdió el control y terminó atropellando a tres espectadores durante el desfile de la Serie de Oro, instancia clave en la competencia entre las mejores comparsas.

Así fue el momento del accidente carnaval X Según las primeras informaciones, el accidente se produjo por un problema de tiempo: la escuela debía completar su recorrido sin superar el límite reglamentario de 55 minutos. En ese contexto, una carroza perteneciente a la União de Maricá salió del eje tras cruzar la línea de meta, impactó contra el lateral derecho de la pista y embistió a tres personas que se encontraban en la calle.

De acuerdo a lo informado por el medio local O Globo, uno de los heridos sufrió lesiones leves, mientras que las otras dos víctimas debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar debido a la gravedad de su estado.

CARNAVAL SAO PABLO EFE El secretario de Sanidad de Río de Janeiro, Daniel Soranz, confirmó que uno de los afectados, identificado como Itamar de Oliveira, de 65 años y miembro del equipo de apoyo de Maricá, sufrió una grave fractura expuesta en ambas piernas. El funcionario detalló que el hombre llegó al centro de salud en apenas ocho minutos, en un cuadro delicado, aunque fue estabilizado rápidamente.