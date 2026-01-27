Ruta 7: un camino que ya estaba mal, ahora padece las tormentas y está peor

Un video registrado por un usuario muestra los pozos y el desgaste que tiene la calzada en un tramo de Uspallata.

Que el estado de la ruta 7 en alta montaña es malo no es una novedad. Pero las tormentas del últimos días fueron empeorando la calzada. Usuarios de MDZ y de estos caminos en el corredor internacional hacia Chile reportaron con imágenes el estado actual, condicionado por pozos grandes, profundos y frecuentes.

Las imágenes registran la ruta a la altura de Uspallata, entre el puente del río Mendoza y la villa. Justamente en una zona afectada este fin de semana por un corte en el tránsito, debido a que una crecida rompió la barrera aluvional y llenó el asfalto de agua, barro y sedimentos. Esto, obviamente, haciendo que los pozos sean cada vez más grandes.

Pozos Ruta 7 Sobre la calzada se ven arreglos de emergencia que son anteriores, pero también pozos nuevos ya sobre estos arreglos, demostrando el nivel de desidia del tramo que tiene jurisdicción nacional. Una imagen que se complementa con muestras de desgaste en el asfalto, señales despintadas y otros factores propios de la inseguridad vial.

Mientras tanto, los esfuerzos siguen puestos solo en el despeje de las rutas en el marco de las tormentas que las han bloqueado. Hacerlas transitables ante una eventualidad, simplemente. Mas allá de las mejoras.

Más aún en el marco de una mayor demanda, como siempre ocurre, en los meses estivales en los que miles de mendocinos eligen Chile para vacacionar, cruzando la cordillera en un viaje de maniobras para esquivar pozos y posibilidades de quedar varado.