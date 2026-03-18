PAMI: cómo obtener el 55% de descuento en transporte con SUBE en marzo

Durante marzo, los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden viajar con un 55% de descuento en transporte público gracias a la Tarifa Social SUBE . El beneficio, que se gestiona a través de Anses, se aplica en colectivos, trenes y subtes en todo el país una vez completado el trámite.

La bonificación está disponible en todas las ciudades donde opera el sistema SUBE y se activa de forma automática tras completar el registro. No tiene límite de viajes diarios y permite reducir significativamente el gasto en movilidad.

El paso a paso para que los jubilados afiliados a PAMI tengan descuentos con la tarjeta SUBE.

En zonas urbanas con múltiples medios de transporte, el beneficio se complementa con Red SUBE, que suma descuentos adicionales en combinaciones realizadas dentro de las dos horas.

Para acceder al beneficio en marzo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a “Programas y beneficios” y seleccionar la opción para obtener el código de 6 dígitos.

Registrar la tarjeta SUBE

Crear una cuenta en la web oficial de SUBE y cargar los datos personales, el número de tarjeta y el PIN generado.

Activar la Tarifa Social

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), disponible en estaciones, bancos o puntos habilitados.

Una vez completado el proceso, el descuento del 55% se aplicará automáticamente en cada viaje.

Requisitos y condiciones del beneficio

La Tarifa Social forma parte de los programas federales administrados por Anses y está destinada a grupos específicos, entre ellos los afiliados a PAMI. El beneficio es personal e intransferible.

El uso incorrecto de la tarjeta puede derivar en la suspensión del descuento o el bloqueo de la SUBE, por lo que se recomienda realizar el trámite de manera individual o con ayuda de un familiar.

SUBE perdida o robada: cómo recuperar el descuento PAMI

Si se pierde o roban la tarjeta SUBE, es fundamental desvincularla desde la cuenta del usuario para no perder el beneficio. Luego, con una nueva tarjeta, se deberá repetir el proceso de registro utilizando un PIN SUBE generado nuevamente en Anses.

Este paso es clave para mantener activa la Tarifa Social y seguir accediendo al 55% de descuento en el transporte público.