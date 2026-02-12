Tras la licitación de rutas nacionales de Nación, ¿cuándo le toca a Mendoza?

El gobierno de Javier Milei avanzó con la licitación para concesionar 2.500 kilómetros de rutas nacionales en todo el país y, en carpeta, está el proceso para impulsar las obras en el tramo de Mendoza de la Ruta 7 .

Este miércoles, a través de la Resolución 112/2026, se hizo la convocatoria a empresas locales e internacionales interesadas en asumir, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales”.

La iniciativa está enmarcada en el plan denominado “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B”, que abarca las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La atención de la provincia está puesta ahora en el próximo llamado a licitación, el cual debería incluir el tramo local del camino que cruza de este a oeste el territorio mendocino.

La última novedad en torno a la convocatoria para realizar ofertas sobre la concesión de la Ruta 7 llegó de manos del ministerio del Interior, Diego Santilli . Durante su visita a la provincia a mediados de enero, el funcionario del gabinete de Javier Milei adelantó que el llamado se realizará durante febrero.

Así, desde el Gobierno provincial indicaron a MDZ que “lo que se licita es el tramo completo”, a considerarse desde el Arco Desaguadero hasta el límite con Chile.

En verdad, las obras abarcarían desde La Paz hasta la Variante Palmira y, posteriormente, de Agrelo hasta el cruce al país vecino.

A pesar de que la licitación será por todo el trayecto mendocino, afirmaron desde el Ejecutivo que la posterior adjudicación “dependerá de las ofertas”. Es decir, una empresa podría ofertar solo por un tramo y no por otro, teniendo en cuenta que los costos difieren fuertemente según la zona.