Fotos y videos: la impresionante caravana de motos que sorprendió en la Ruta 7

El Encuentro de Motos Cristo Redentor se realiza este fin de semana en Mendoza y, en caravana, se dirigieron a Uspallata para continuar la travesía.

Una impresionante caravana de motos sorprendió este sábado a quienes transitaban por la ruta 7 en la zona de Uspallata, ya que la gran cantidad de vehículos copó completamante el lugar.

Se trata de la edición número 12 del Encuentro Cristo Redentor, que sumó más de diez mil inscriptos y completó una columna de motos de cerca de cinco mil motos sobre la ruta.

La aventura se inició el viernes con una reunión previa en el Parque de la Familia de Las Heras, pero seguirá hasta el domingo y, durante esta jornada, una espectacular postal se visualizó sobre el corredor.

Además, con la importante afluencia de vehículos que se dirigían hacia el país vecino por el fin de semana largo de Carnaval, el público que vio el espectáculo fue aún mayor. La presencia de motociclistas es internacional y hay visitantes de Brasil, Colombia, Uruguay y Chile.

El domingo, en tanto se realizará el segundo tramo. Partirá la caravana a las 9 desde el Valle de Uspallata, y arribarán al Cristo Redentor, ubicado a unos 3.854 metros sobre el nivel del mar, alrededor de las 11. Allí se realizará el abrazo simbólico de la Paz entre ciudadanos comunes de Argentina y Chile y otros participantes.