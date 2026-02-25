Anses activa la Asignación por Embarazo automática: quiénes pueden cobrarla
Anses confirmó que la AUE puede cobrarse de forma automática si se cumple con la inscripción en el Programa Sumar y los requisitos vigentes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite acceder a la Asignación Universal por Embarazo ( AUE) de manera automática, siempre que la persona gestante esté inscripta en el Programa Sumar y cumpla con los requisitos vigentes.
Se trata de una prestación destinada a acompañar económicamente a quienes transitan un embarazo y se encuentran en situación de vulnerabilidad o informalidad laboral.
Te Podría Interesar
Qué es el Programa Sumar
El Programa Sumar es una iniciativa del Ministerio de Salud que garantiza el acceso a controles médicos y prestaciones sanitarias durante el embarazo. La inscripción y el cumplimiento de los controles establecidos son condiciones clave para que Anses active el pago automático de la AUE.
Cuando el Ministerio de Salud informa a Anses que la persona está inscripta y realiza los controles correspondientes, la asignación se liquida sin necesidad de iniciar un trámite adicional, siempre que se reúnan los demás requisitos.
A quiénes les corresponde la AUE
La asignación está dirigida a:
Personas desocupadas (incluye cónyuge o conviviente).
Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.
Monotributistas sociales.
Trabajadoras de casas particulares registradas.
Personas inscriptas en programas sociales.
Requisitos para acceder
Para cobrar la AUE se debe:
-
Tener un embarazo de 12 semanas o más.
Ser argentina o naturalizada con DNI. En el caso de personas extranjeras, acreditar al menos tres años de residencia en el país.
Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles médicos exigidos.
No contar con obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y personas desempleadas que mantienen cobertura por tres meses tras el cese laboral).
Tener regularizada la situación en caso de un embarazo anterior (acreditado por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción).
Cómo realizar el trámite
Si la inscripción al Programa Sumar ya fue informada y se cumplen las condiciones, el pago se realiza automáticamente. En caso de no percibir la asignación, se puede solicitar en una oficina de Anses con turno previo.
Las monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desempleadas con cobertura de salud posterior al cese deben gestionar el trámite de manera presencial y con turno. Desde el organismo recuerdan que la solicitud debe presentarse antes del nacimiento para no perder el derecho a la prestación.