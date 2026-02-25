Anses activa la Asignación por Embarazo automática: quiénes pueden cobrarla

Anses confirmó que la AUE puede cobrarse de forma automática si se cumple con la inscripción en el Programa Sumar y los requisitos vigentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite acceder a la Asignación Universal por Embarazo ( AUE) de manera automática, siempre que la persona gestante esté inscripta en el Programa Sumar y cumpla con los requisitos vigentes.

Se trata de una prestación destinada a acompañar económicamente a quienes transitan un embarazo y se encuentran en situación de vulnerabilidad o informalidad laboral.

Qué es el Programa Sumar El Programa Sumar es una iniciativa del Ministerio de Salud que garantiza el acceso a controles médicos y prestaciones sanitarias durante el embarazo. La inscripción y el cumplimiento de los controles establecidos son condiciones clave para que Anses active el pago automático de la AUE.

Cuando el Ministerio de Salud informa a Anses que la persona está inscripta y realiza los controles correspondientes, la asignación se liquida sin necesidad de iniciar un trámite adicional, siempre que se reúnan los demás requisitos.

embarazo El Programa Sumar garantiza controles de embarazo y acceso a la salud. Foto: Archivo A quiénes les corresponde la AUE La asignación está dirigida a: