Anses definió quiénes cobran este miércoles 25: consultá la terminación del DNI

La Anses avanza con el calendario de pagos de febrero y este miércoles 25 de febrero continúan las acreditaciones según la terminación del DNI, con prestaciones que también se cobran sin esa condición.

En esta jornada, la Anses deposita las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo para los beneficiarios cuyos documentos terminan en 4 y 5. Se trata de un tramo del cronograma que sigue el esquema habitual de acreditación escalonada, con depósitos directos en las cuentas bancarias informadas por cada titular.

También se acreditan haberes correspondientes a la Asignación por Embarazo para quienes tengan DNI finalizado en 9. Además, la prestación por Desempleo Plan 1 se paga a las personas con documentos terminados en 2 y 3, según el calendario establecido para este beneficio.

Como ocurre todos los meses, hay prestaciones que no requieren respetar una terminación de DNI para cobrar. En ese grupo se incluyen las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se encuentran disponibles sin importar cómo termine el documento, dentro del período vigente del organismo.