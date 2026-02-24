Subte: la estación de la Línea D que reabre este martes tras una obra integral

Tras una refacción integral en vestíbulos, accesos y andenes, Plaza Italia vuelve a operar con mejoras en infraestructura, iluminación y patrimonio.

La estación Plaza Italia de la Línea D reabrirá este martes luego de una renovación completa ejecutada por Subterráneos de Buenos Aires. Las obras incluyeron mejoras estructurales, nueva iluminación, recambio de pisos y restauración de murales históricos, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que abarca 48 paradas de la red.

La obra tuvo como objetivo mejorar la infraestructura existente y optimizar la experiencia de viaje. Para ello, se realizó una transformación completa del espacio, priorizando la circulación, la comodidad y una mayor iluminación en todos los sectores intervenidos. Entre las principales tareas ejecutadas se encuentran el recambio total de pisos, trabajos de pintura general y la instalación de nuevas luces LED. También se incorporó nuevo mobiliario, se actualizó la señalética y se colocó señalización en braille en pasamanos y pórticos, con el fin de reforzar la accesibilidad.

“Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, comentó el jefe de gobierno, Jorge Macri, sobre la magnitud de la inversión en infraestructura del subte y el impacto de estas obras en la movilidad urbana.

Intervención estructural y tratamiento de filtraciones Uno de los puntos centrales de la refacción fue el tratamiento de filtraciones. Se colocaron placas de aluzinc en paredes, escaleras, bóvedas y techos. Además, se ejecutó una doble cubierta en el techo que permitirá canalizar el agua y prevenir futuras filtraciones.

Estas mejoras estructurales buscan garantizar mayor durabilidad en las instalaciones y reducir inconvenientes vinculados al desgaste propio del paso del tiempo.