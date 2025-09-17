El contundente pedido de la defensa de Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores
El exGran Hermano está acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de varones. Podría recibir de 3 a 15 años de prisión.
En una nueva jornada del juicio contra el exGran Hermano Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores, la defensa pidió la nulidad del juicio. Cabe destacar que el productor de 54 años está acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de varones.
A su vez, la defensa solicitó que en caso de seguir el debate, los denunciantes, hoy mayores de 30 años, declaren de forma presencial.
Qué pena podría recibir Marcelo Corazza
Junto a él, otras cuatro personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de jóvenes, serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Se trata de Francisco Rolando Angelotti quien sigue bajo prisión preventiva, señalado como el líder de la banda; Leandro Aguiar, como presunto reclutador de jóvenes; Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet, como coautores del delito de corrupción de menores.
Por su parte, el exGran Hermano estuvo detenido por 4 meses en el penal de Ezeiza y de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión.