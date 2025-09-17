El contundente pedido de la defensa de Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores

El exGran Hermano está acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de varones. Podría recibir de 3 a 15 años de prisión.

A su vez, la defensa solicitó que en caso de seguir el debate, los denunciantes, hoy mayores de 30 años, declaren de forma presencial.

Qué pena podría recibir Marcelo Corazza Junto a él, otras cuatro personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de jóvenes, serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Se trata de Francisco Rolando Angelotti quien sigue bajo prisión preventiva, señalado como el líder de la banda; Leandro Aguiar, como presunto reclutador de jóvenes; Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet, como coautores del delito de corrupción de menores.

