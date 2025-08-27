Comienza el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores: ¿qué pena podría recibir?

A partir de este miércoles, Marcelo Corazza se sentará en el banquillo de los acusados para enfrentar la contundente acusación de haber sido parte de una banda dedicada a la corrupción de menores .

Dos semanas atrás, el ex Gran Hermano fracasó en su intento de suspender el juicio al señalar que en la Corte Suprema existían planteos diversos planteos formulados por su defensa, pero la Cámara Federal de Casación señaló que la resolución de dichas cuestiones no suspendían el proceso oral y público.

Tal y como lo adelantó MDZ , Marcelo Corazza llega al debate en libertad, con tobillera electrónica, más no así Francisco Rolando Angelotti quien sigue bajo prisión preventiva, señalado como el líder de la banda que captaba a menores en situación de vulnerabilidad.

Además de Corazza y Angelotti, también serán juzgados Leandro Aguiar como presunto reclutador de jóvenes, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet como coautores del delito de corrupción de menores. El ex gran hermano estuvo detenido por espacio de 4 meses en el penal de Ezeiza y de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión.

El juicio estará encabezado por los jueces Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Peloni y se estima se extienda hasta finales de este año. La primera audiencia se realizará en la sala B de la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py , no se descarta que las posteriores se realicen bajo estricta reserva por tratarse de delitos contra la integridad física y cuyas víctimas al momento de los hechos eran menores de edad.

Está previsto que declaren más de 60 testigos. La acusación pública estará a cargo del Fiscal de juicio Patricio García Elorrio, mientras que participarán al menos 10 querellas que representan a las víctimas.

El expediente inició en la justicia criminal de la ciudad a raíz de una denuncia contra Marcelo Corazza de una de las víctimas, quien sostuvo que en 2001, cuando tenía 14 años, una noche tuvo un encuentro en el auto del ex Gran Hermano y este comenzó a masturbarse frente a él. Posteriormente, se comprobó que detrás de ese hecho había más personas involucradas y se determinó que se trataba de una asociación ilícita, con lo cual el expediente fue derivado al fuero federal.

Ya en los tribunales de retiro, la causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien a requerimiento de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, la titular de la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex), dispuso el año pasado la elevación de la causa a instancia de debate

Para Rívolo y Mangano los 5 acusados integraban una banda dedicada al reclutamiento de varones, mayormente menores de edad y en situación de vulnerabilidad “con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución.

De acuerdo al pedido de elevación a juicio que se leerá en esta audiencia, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, momento que se concretó la detención de todos y cada uno de los imputados. Ambos fiscales siguen investigando para determinar la existencia de más víctimas e involucrados.