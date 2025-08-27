Santiago del Estero: una mujer retó a su hija por emborracharse y ella intentó suicidarse

El hecho ocurrió en el barrio Los Álamos de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. La joven tiene 18 años.

Una joven de 18 años intentó un suicidio en la provincia de Santiago del Estero tras discutir con su madre por emborracharse con sus amigos. Afortunadamente, su hermano la encontró y pudo evitar la situación.

El hecho comenzó en el barrio Los Álamos de la ciudad de La Banda, cuando la joven se fue a un boliche de la autopista Juan Domingo Perón. Al pasar las horas, su madre, de 38 años, se percató que ella no había regresado, por lo que fue a buscarla.

Una vez allí, la encontró afuera del establecimiento aparentemente borracha y junto a una compañera de escuela y a otros varones. Esta situación disgustó a la mujer y llevó a su hija hasta la casa, donde le recriminó que no hubiera regresado temprano y que hubieran consumido bebidas alcohólicas en exceso.

Acto seguido, la madre se fue de su casa para ir al trabajo. En la vivienda quedaron sus tres hijos y la abuela de estos. Horas más tarde, el hijo de 19 años encontró a su hermana colgada en el ventiluz de su habitación.

La reacción del hermano al encontrar a la joven El hermano pidió ayuda a los gritos y con la ayuda del resto de la familia lograron desatarla y evitar el suicidio. Llamaron a una ambulancia, los paramédicos confirmaron que estaba con vida y fue trasladada al CIS La Banda.