Fuerte choque en plena Ciudad de Mendoza: hay desvíos en el tránsito

Un fuerte choque se produjo este miércoles por la mañana entre dos autos y un camión en plena Ciudad de Mendoza . No hay heridos y los vehículos quedaron comprometidos. El camión quedó en la acequia.

Todo sucedió cuando pasadas las 8 de la mañana un choque ocurrió en Eusebio Blanco y 25 de Mayo en la Ciudad de Mendoza. El Cheverolet venía por 25 de Mayo, por la derecha, cuando fue intervenido por el vehículo Fiat, que venía por Eusebio Blanco. El camión estaba estacionado en Eusebio Blanco.