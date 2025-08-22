Así quedó un Porsche tras un brutal choque que involucró a tres camiones

Los conductores de los camiones y del Porsche fueron evaluados por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Un brutal choque fue protagonizado por un Porsche y tres camiones en la Avenida Cantilo. Como consecuencia del siniestro, los cuatro conductores fueron evaluados por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Video: así quedó el Porsche tras el fuerte choque Un Porsche y tres camiones protagonizaron un choque El preocupante hecho ocurrió este viernes. El incidente involucró a tres camiones y a un auto Porsche de color gris. Inmediatamente, personal del SAME asistió a los cuatro conductores. Afortunadamente, ninguno resultó herido por lo que no debieron ser trasladados.

La circulación por la avenida se vio parcialmente afectada, ya que personal policial desplegó un operativo para controlar el tránsito y coordinó el traslado de los vehículos.

