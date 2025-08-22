Así quedó un Porsche tras un brutal choque que involucró a tres camiones
Los conductores de los camiones y del Porsche fueron evaluados por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Un brutal choque fue protagonizado por un Porsche y tres camiones en la Avenida Cantilo. Como consecuencia del siniestro, los cuatro conductores fueron evaluados por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Video: así quedó el Porsche tras el fuerte choque
El preocupante hecho ocurrió este viernes. El incidente involucró a tres camiones y a un auto Porsche de color gris. Inmediatamente, personal del SAME asistió a los cuatro conductores. Afortunadamente, ninguno resultó herido por lo que no debieron ser trasladados.
La circulación por la avenida se vio parcialmente afectada, ya que personal policial desplegó un operativo para controlar el tránsito y coordinó el traslado de los vehículos.
Una Ferrari chocó en San Vicente
El pasado 8 de agosto, un accidente tuvo lugar en la ciudad de San Vicente, donde una Ferrari perdió el control e impactó contra un poste. A pesar de la brutalidad del choque, el conductor del vehículo de alta gama resultó ileso.
El hecho ocurrió en la rotonda de las Rutas 16 y 6. Allí, una Ferrari color amarilla perdió el control e impactó contra un poste terminando a casi 40 metros de la traza. En los videos que se viralizaron se observa cómo quedó el vehículo de alta gama tras el impacto.