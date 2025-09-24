Así fue el recorrido de la camioneta que abordaron las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Tres cuerpos fueron hallados en Florencio Varela durante los allanamientos por la desaparición de las chicas de La Matanza. Así fue el recorrido que hicieron en una camioneta blanca el viernes pasado.

Minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles, la Policía Bonaerense halló dos cuerpos en el marco de los allanamientos realizados en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas Morena Verri (20 años), Brenda Loreley del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Aproximadamente una hora después, se localizó un tercer cuerpo. Hasta el momento, el número de detenidos asciende a cuatro.

Antes del hallazgo de los cuerpos, los oficiales dieron con una camioneta blanca, una Chevrolet Tracker, que coincide con el vehículo que había sido vista en las cámaras de seguridad de una estación de servicio en La Tablada, el viernes 19 de septiembre, cuando las tres chicas fueron vistas por última vez. Este miércoles, la Policía bonaerense encontró la camioneta incendiada y con la patente adulterada, lo que generó sospechas de que se trataba de un intento de encubrimiento.

Mirá el video del recorrido de la camioneta Recorrido de la camioneta a la que se subieron las jóvenes desaparecidas

Además, la investigación tuvo como otra pista clave el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas. En las horas previas a la localización de los cuerpos, se había detectado la activación de la señal del teléfono de Lara Gutiérrez en una antena de Florencio Varela, cerca del barrio Santa Rosa, lo que llevó a los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza a realizar un operativo en esa zona.

En el marco de ese operativo, se supo que la señal de su celular se había activado a las 23:14 del viernes 19, lo que coincidió con el recorrido de la camioneta. A partir de esa pista, los detectives lograron rastrear el movimiento de la camioneta blanca, cuyo último rastro fue registrado en el cruce de Crovara y General Paz. En ese punto, los investigadores perdieron el seguimiento, pero poco después se recibió el testimonio de un testigo que afirmó haber visto a las jóvenes abordar el vehículo.