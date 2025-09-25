Triple crimen: así hallaron quemada la camioneta usada para trasladar a Brenda, Morena y Lara

El caso que conmociona a La Matanza sumó en los últimos minutos un nuevo y macabro hallazgo: la camioneta Chevrolet Tracker en la que fueron vistas por última vez Brenda, Morena y Lara apareció totalmente quemada , presuntamente con el objetivo de borrar rastros y pruebas clave para la investigación.

De acuerdo con los registros fílmicos analizados, las tres jóvenes subieron al vehículo en la esquina de una estación de servicio: una de ellas se ubicó en el asiento delantero, junto al conductor, mientras que las otras dos lo hicieron en la parte trasera. Desde allí, el recorrido continuó hasta una vivienda de Florencio Varela , donde los investigadores presumen que fueron asesinadas.

Este jueves por la mañana, los cuatro detenidos en el marco de la causa serán trasladados a la UFI N°2 de Laferrere para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Dupláa. Todos ellos enfrentan la imputación por homicidio agravado.

Recorrido de la camioneta a la que se subieron las jóvenes desaparecidas

La principal hipótesis: ajuste de cuentas narco

Según trascendió, una de las mujeres detenidas habría confesado que el crimen de las jóvenes se trató de una venganza vinculada al narcotráfico, ordenada por un jefe narco peruano actualmente prófugo.

La investigación apunta a la llamada “Mafia de los Peruanos”, una organización criminal que domina parte de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde controla el negocio de la cocaína. En contraposición, el sector de los paraguayos maneja la marihuana en esa misma zona. El grupo peruano ejerce poder sobre un territorio de unas siete hectáreas, incluyendo manzanas estratégicas como la 13, la 25 y la 31.

Villa 1-11-14 en el Bajo Flores, triple crimen La Matanza Google Maps

El hallazgo de la camioneta incendiada y las declaraciones de los imputados refuerzan la hipótesis de un ajuste de cuentas narco, aunque la Justicia no descarta otras líneas de investigación.