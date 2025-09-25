Cómo es la casa de Florencio Varela donde hallaron los restos de las jóvenes de La Matanza
Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en un domicilio en Florencio Varela.
El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.
Así es la casa donde torturaron y asesinaron a las jóvenes
En redes sociales, se viralizaron imágenes y videos sobre cómo es la casa donde hallaron los restos de las jóvenes. En las impactantes imágenes se observa sangre en las paredes, basura y tierra removida.
Según trascendió, el domicilio no estaba clausurado y el portón negro se encontraba abierto.
Un hombre entró a la casa, robó objetos y se fue en bicicleta
En las últimas horas, un indignante episodio tuvo lugar en la vivienda donde hallaron los restos de las jóvenes, ubicado en Jáchal y Chañar. Las cámaras de TN captaron el momento en el que un hombre en bicicleta entró a la vivienda y se robó objetos.
Por lo tanto, el hombre aprovechó la oportunidad para entrar a la vivienda, llevarse algunos elementos y se fue en bicicleta.