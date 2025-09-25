Cómo es la casa de Florencio Varela donde hallaron los restos de las jóvenes de La Matanza

Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en un domicilio en Florencio Varela.

La casa donde fueron hallados los restos de las chicas.

El miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza.

Así es la casa donde torturaron y asesinaron a las jóvenes Así es la casa donde torturaron y asesinaron a las jóvenes

En redes sociales, se viralizaron imágenes y videos sobre cómo es la casa donde hallaron los restos de las jóvenes. En las impactantes imágenes se observa sangre en las paredes, basura y tierra removida.

Según trascendió, el domicilio no estaba clausurado y el portón negro se encontraba abierto.

Un hombre entró a la casa, robó objetos y se fue en bicicleta En las últimas horas, un indignante episodio tuvo lugar en la vivienda donde hallaron los restos de las jóvenes, ubicado en Jáchal y Chañar. Las cámaras de TN captaron el momento en el que un hombre en bicicleta entró a la vivienda y se robó objetos.