Cambios en la causa por el triple crimen en Florencio Varela: nuevo fiscal y femicido

La decisión se tomó ya que el nuevo fiscal cuenta con más experiencia en este tipo de casos. Hace un tiempo también investigó un caso violencia narco.

En un día donde se llevó a cabo los funerales de Morena, Brenda y Lara, el caso de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela dio un giro, luego de que se tomará la decisión de cambiar al fiscal de la causa a partir del viernes. La decisión se tomó hace algunos minutos, donde se encontraba el fiscal Gastón Duplaa.

Esta decisión se tomó ya que se pasaría de un fiscal ordinario, es decir, uno general, a uno especializado en homicidios vinculados con el narcotráfico.

A partir de este viernes, quedará a cargo del caso del triple crimen, el fiscal Adrián Arribas, perteneciente a la UFI de Homicidios de La Matanza,. El mismo, mantuvo una reunión junto a las personas encargadas de la investigación donde pidió toda la documentación recolectada hasta el momento, por escrito.

El antecedente del nuevo fiscal en este tipo de casos El nuevo fiscal ya cuenta con experiencia en casos de asesinatos vinculados al narcotráfico, tras haber estado a cargo de un doble homicidio de dos adolescentes de 14 años que fueron encontradas muertas con un disparo en la nuca, hecho que también se vinculó a la violencia narco.

Además, los cuatro primeros detenidos en este caso, Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra, se negaron a brindar declaraciones.