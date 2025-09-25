Presenta:
Este jueves se realizará el velorio de dos de las víctimas en San Justo.
Así es el velorio de Brenda y Morena, las primas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela

Este jueves, dos de las víctimas, que eran primas, serán velada en San Justo, en un caso que ya cuenta con 12 detenidos y con un narco como el principal acusado.

Matías Chierasco

MDZ en el velorio de las jóvenes asesinadas

MDZ estuvo presente en el funeral de Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo, localidad que se vió sumamente afectada y golpeada por el triple crimen cuya principal hipótesis está relacionada con un ajuste de cuentas del narcotráfico según las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

MDZ en San Justo
Lara Gutierrez, la víctima más joven del triple crimen, sería enterrada en el Cementerio de Villegas de San Justo

El abuelo de Morena y Brenda reparte agua a la prensa

En un gesto de solidaridad con los medios, el abuelo de dos de las jóvenes asesinadas en el triple crimen en Florencio Varela repartió botellas de agua a los periodistas que fueron a cubrir el funeral de sus nietas.

El Abuelo De Brenda Y Morena Reparte Agua A La Prensa

Familiares, amigos y vecinos se consuelan afuera del funeral de Brenda del Castillo y Morena Verdi

Familiares y amigos afuera del funeral de Morena y Brenda
“Para nosotros es más fácil luchar contra el hambre que luchar contra los narcos”: la palabra del obispo de San Justo sobre el triple crimen

Tras el triple femicidio en Florencio Varela, el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo Horacio García, advirtió sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares y la falta de respuestas del Estado.

“Aparecen las noticias solo cuando son hechos aberrantes y fuertes, como los de esas tres chicas, pero este es un tema de todos los días. Hay un montón de muertes anónimas que no llegan a la situación de exposición mediática que van pasando”, subrayó Monseñor García, quien convive con esta realidad constantemente.

El obispo vinculó el crimen con el creciente poder de las organizaciones criminales y expresó: “Ha aumentado la influencia narco en nuestros barrios. Ya no es un tema de pobreza solamente”.

image
Monseñor Eduardo Horacio García, obispo de San Justo

“Luchar contra el hambre para nosotros puede resultarnos más fácil. Podemos sostenerlo desde asignaciones, pedidos a organismos internacionales o los comedores. Pero nos es más fácil luchar contra el hambre que luchar contra los narcos” sentenció el obispo de San Justo.

Además, describió la crudeza de esa realidad: “Está tan instalado el tema narco en los barrios, que es común que el kiosquero esté vendiendo falopa y que los chicos a la salida del colegio sean usados como perejiles por los narcos”.

En cuanto a las soluciones, García reclamó políticas concretas y criticó a la dirigencia política, en la que señaló que “son 50 años de un Estado ausente, y no veo ninguna plataforma de ninguno de los partidos que explícitamente se ponga esto como una política de urgencia nacional”.

A su vez, destacó el rol de la Iglesia en el territorio: “Nuestro trabajo es proactivo, apostamos por las tres ‘C’: colegio, club y capilla, contra las tres ‘C’ de la muerte: la calle, la cárcel y el cementerio. Creemos que conteniendo a los chicos en jardines, dándoles educación, profesión y posibilidades, se puede construir un futuro diferente”.

Comenzó el velatorio de Lara Gutiérrez

A la espera del comienzo de la ceremonia, prevista para las 15 horas, los últimos familiares de la adolescente comenzaron a llegar a la casa velatoria ubicada en San Justo.

La hermana había invitado a todas las personas que quisieran acercarse a despedir a la chica de 15 años. "Con el alma destrozada, los que quieran asistir y acompañar a la familia a despedir y darle el último adiós a LARA MORENA GUTIÉRREZ les dejamos la dirección", expresó.

Comenzó el funeral de Brenda y Morena

En estos momentos, comenzó el velatorio de Brenda y Morena, a puertas cerradas. Los familiares pidieron a los medios respeto y no hablarán hasta nuevo aviso. A su vez, se espera la presencia del colectivo de Ni Una Menos alrededor de las 16 horas. No obstante, hay poca presencia policial en el funeral de las jóvenes

Velorio de Morena y Brenda
El velatorio ubicado en San Justo.

Donde será el velorio de Brenda Loreley Del Castillo y Morena Verdi

A su vez, la familia de Morena y Brenda, primas y víctimas del triple crimen, será velada de manera conjunta en la localidad de San Justo, en una casa velatoria ubicada en la calle Monseñor Bufano 2651. La ceremonia se realizará desde las 14 hasta las 18 horas.

El velorio de Morena y Brenda
La invitación al velorio de Morena y Brenda.

Donde será el velorio de Lara Gutiérrez

Según confirmó la hermana de la víctima, Agostina, a través de su cuenta de Instagram. El velatorio de la adolescente de 15 años también será este jueves y se llevará a cabo en una casa velatoria ubicada en la calle Enrique Eizaguirre al 2448 en San Justo desde las 15 horas.

El velatorio de Lara Gutierrez
El posteo de Agostina, la hermana de Lara.

La "casa del terror" en Florencio Varela

La casa donde ocurrieron los violentos asesinatos de las jóvenes, que se conoció que fueron transmitidos a través de redes sociales, está ubicada en la intersección de las calles Río Samborombón y El Chañar, Florencio Varela.

Además, en redes sociales, se viralizaron imágenes y videos donde se podían observar manchas de sangre en las paredes, basura y tierra removida.

La casa del horror en Florencio Varela
Quién es el narco y principal acusado del crimen

Este jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la identidad del principal acusado del triple crimen en Florencio Varela: un líder de la organización vinculada a los asesinatos.

Según lo que se conoció este miércoles por la noche, el principal acusado sería un líder narco peruano. Alonso confirmó que se trata de un joven de 23 años, conocido como "Pequeño J" o "Julito", una persona con varios antecedentes penales, un largo historial de delitos y sobre quien ya pesa una orden de captura.

Todos los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Después de la detención de cuatro personas durante la tarde del miércoles, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (27, de nacionalidad peruana), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). A la noche del mismo día, durante una serie de allanamientos en Villa Zavaleta, se procedió a la detención de ocho personas.

