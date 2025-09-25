Viviana Canosa fulminó a Rolando Barbano por el triple crimen de Florencio Varela: "Veterana de la prostitución"

El triple crimen de Florencio Varela paralizó a todo un país. Luego de conocerse el trágico final de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez ; ciertos detalles respecto al caso salieron a la luz. Tras informar la crónica de los hechos, el periodista de policiales Rolando Barbano fue duramente cuestionado por Viviana Canosa .

¿La razón?, durante la mañana del miércoles, el periodista de Clarín se refirió a las víctimas como lo que se replicó posteriormente en redes "el foco incorrecto de la información". Según Viviana Canosa , Barbano estaba "acusando a las chicas, y no los asesinos".

Embed - Viviana Canosa fulminó a Rolando Barbano por el triple crimen en Florencio Varela: "Veterana de la prostitución"

"A Lara la prostituían por lo menos desde los 13 años. Algunos la ubican desde antes todavía. Ahora tenía 15 y la asesinaron, osea ya era veterana de la prostitución a los 15 años ", dijo Rolando respecto a lo ocurrido con la más joven de las víctimas.

Tras escuchar lo dicho, Canosa no pudo contenerse: "Es muy impresionante como nos tratan a las mujeres, ustede saben que yo no soy pañuelo verde, tengo una postura de feminismo diferente con poco marketing, pero esto, como estaba tratando el asesinato de las tres chicas, es muy impresionante".

Luego, El Bulo de Viviana se expresó ante los dichos del periodista: "Por la profesión, estaban acusando a las chicas, y no a los asesinos. Vos podes ser prostituta, put*; no tienen que hacerte lo que te hicieron".

" ¿Cómo estamos hablando a que se dedicaban las chicas como si fuera lo más importante?, y que por eso merecían que las mataran, que las descuartizaran, que les pusieran una bolsa en la cabeza. Me impresioné mucho con lo de A24", remarcó nuevamente, Canosa.

"Una veterana de la prostitución, así tratando a una de las chicas. Decís pará pará pará, la acaban de descuartizar", cerró la rubia, con fuerte indignación.

La réplica en redes sociales

image El triple crimen que conmueve al país. Créditos: Archivo MDZ

Por supuesto, los dichos de Barbano no se quedaron en un simple comentario, pues las diversas redes se pronunciaron en pos de lo sucedido:

"Veterana de la prostitución, ¡NO! Era una menor víctima sistemática del abuso sexual infantil. ¿No pueden distinguir eso si quiera? Es porque no tienen perspectiva de género, ni un poco de criterio una nena de 12 años no es prostituta, es víctima de trata, de abuso", dijo una de las internautas.

"La banco a Viviana Canosa en ésta, el foco deben ser los asesinos más allá de la conducta personal de las chicas. Las asesinaron deberían buscar a los que fueron en vez de investigar a las víctimas", expresaba otro de los comentarios.