Quién es la reconocida influencer que se casó con Agustín Neglia

El aire marplatense fue testigo de una boda íntima y luminosa entre la modelo e influencer Mariana Rojas y el conductor Agustín Neglia , quienes celebraron su amor al aire libre, rodeados de familiares y amigos. En medio de un entorno verde, el look nupcial de Mariana fue la síntesis perfecta entre elegancia clásica y modernidad.

Fue el año pasado, concretamente justo en el mes de octubre 2024, cuando el querido conductor mendocino e hijo del aclamado actor local Tino Neglia le propuso matrimonio a Mariana en Turquía, mientras volaban en globo.

" Hoy queremos compartir la noticia más linda de nuestras vidas: ¡Nos comprometimos! ", escribió Agustín Neglia en sus redes sociales para contarle al mundo la buena nueva.

Para el gran día, la modelo apostó por un vestido blanco de estética minimalista, con mangas largas, escote cuadrado y una línea pura que realzaba la silueta con delicadeza. No obstante, el detalle más distintivo fue la hilera de botones forrados que recorría el frente y continuaba hasta la espalda, abierta en un escote profundo que sumó una cuota de sensualidad medida.

IMG_3267 La flamante esposa de Agus Neglia, Mariana Rojas, y un look radiante. Foto: Instagram.

En lugar del velo clásico, Mariana eligió un sombrero de ala ancha en tono crudo, decisión que transformó el conjunto y lo volvió inolvidable. Ese accesorio le dio un aire bohemio que mostró su idea de que las novias modernas pueden reinterpretar la tradición sin perder la esencia. Su peinado fue un recogido bajo y prolijo, lo que permitió destacar la espalda.

IMG_3268 Mariana, de espaldas. Foto: Instagram.

El ramo fue sencillo y romántico, con un gran valor emocional, ya que le sumó un rosario que pertenecía a sus abuelos, un detalle cargado de historia y afecto. Fue ese toque íntimo el que completó el relato visual del día, de una novia que honraba sus raíces mientras escribía su propia historia de amor.

No te pierdas las fotos del look nupcial de Mariana Rojas:

MARIANA-ROJAS-2-576x1024.jpg El sombrero crudo fue el detalle más comentado de su boda en Mar del Plata.

MARIANA-ROJAS-3.jpg Una celebración al aire libre con un estilo lleno de personalidad.

MARIANA-ROJAS-8.jpg Minimalismo, tradición y un toque boho en un diseño inolvidable.