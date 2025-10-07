Nueve formas de darle más valor a un departamento pequeño
Consejos que usan los diseñadores de interiores para que los espacios de estas viviendas se perciban completos y con más valor.
No existe una única forma correcta de decorar un pequeño departamento. Si el objetivo consiste en un pequeño rediseño para realzar el inmueble y que tenga una sensación de lujo entonces existen formas de lograrlo. Los siguientes consejos tienen el visto bueno de expertos en diseño de interiores:
Crédito de la imagen: Marianne Evennou
Nueve pasos para un diseño inteligente en un departamento chico
- Elección inteligente de los muebles porque en espacios pequeños, la clave está en elegir muebles de calidad y funcionales porque (literalmente) no hay lugar para piezas descuidadas e insignificantes, que aporten poco valor al espacio.
- Que la o las ventanas se perciban más grande. incluyéndoles cortinas, persianas o contraventanas a lo grande.
- Decorar con espejos porque abren al instante un espacio reducido y crean la ilusión de mayor amplitud.
- Invertir en obras de arte porque logra mejorar el estado de ánimo en un espacio pequeño y le otorgan al departamento una sensación instantánea de carácter.
- Agregar texturas orgánicas y toques de vegetación porque así un departamento pequeño transmite elegancia y tranquilidad.
- Decorar con colores claros porque son la mejor opción si el objetivo es una casa con un aspecto lujoso.
- Agregar una alfombra porque no solo mejora el living o comedor, sino que además crea una sensación instantánea de calidez y comodidad que marca la diferencia.
- Iluminación por capas. Esto implica distribuir lámparas por todo el espacio para que el departamento tenga un toque de estilo.
- Agregar moldura de techo. Se trata de un elemento arquitectónico que se utiliza para decorar y ocultar imperfecciones en la unión entre las paredes y el techo. Se trata de un toque arquitectónico que le darán profundidad a la estructura del espacio y una sensación instantánea de grandeza.