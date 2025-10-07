Presenta:

Nueve formas de darle más valor a un departamento pequeño

Consejos que usan los diseñadores de interiores para que los espacios de estas viviendas se perciban completos y con más valor.

Mario Simonovich

Crédito de la imagen: Studio Dugganñ

No existe una única forma correcta de decorar un pequeño departamento. Si el objetivo consiste en un pequeño rediseño para realzar el inmueble y que tenga una sensación de lujo entonces existen formas de lograrlo. Los siguientes consejos tienen el visto bueno de expertos en diseño de interiores:

Crédito de la imagen: Marianne Evennou

Nueve pasos para un diseño inteligente en un departamento chico

  1. Elección inteligente de los muebles porque en espacios pequeños, la clave está en elegir muebles de calidad y funcionales porque (literalmente) no hay lugar para piezas descuidadas e insignificantes, que aporten poco valor al espacio.
  2. Que la o las ventanas se perciban más grande. incluyéndoles cortinas, persianas o contraventanas a lo grande.
  3. Decorar con espejos porque abren al instante un espacio reducido y crean la ilusión de mayor amplitud.
  4. Invertir en obras de arte porque logra mejorar el estado de ánimo en un espacio pequeño y le otorgan al departamento una sensación instantánea de carácter.
  5. Agregar texturas orgánicas y toques de vegetación porque así un departamento pequeño transmite elegancia y tranquilidad.
  6. Decorar con colores claros porque son la mejor opción si el objetivo es una casa con un aspecto lujoso.
  7. Agregar una alfombra porque no solo mejora el living o comedor, sino que además crea una sensación instantánea de calidez y comodidad que marca la diferencia.
  8. Iluminación por capas. Esto implica distribuir lámparas por todo el espacio para que el departamento tenga un toque de estilo.
  9. Agregar moldura de techo. Se trata de un elemento arquitectónico que se utiliza para decorar y ocultar imperfecciones en la unión entre las paredes y el techo. Se trata de un toque arquitectónico que le darán profundidad a la estructura del espacio y una sensación instantánea de grandeza.

