Así serán las boletas en cada departamento para las elecciones provinciales del 26 de octubre

La provincia de Mendoza implementará el sistema de Boleta Única Papel (BUP) para las elecciones del próximo 26 de octubre. Los ciudadanos mendocinos recibirán dos boletas diferenciadas al momento de emitir su voto. Este mecanismo busca simplificar el proceso electoral y garantizar mayor transparencia en los comicios provinciales que se avecinan.

La primera boleta corresponde exclusivamente a la elección de Diputados Nacionales, documento que ya fue distribuido previamente a las autoridades electorales departamentales. La segunda boleta estará destinada a los cargos de nivel provincial y municipal. En esta papeleta los electores podrán elegir senadores provinciales, diputados provinciales y concejales municipales según corresponda a cada jurisdicción territorial.

Sin embargo, seis departamentos de Mendoza presentarán una particularidad en las elecciones de octubre. Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa solo elegirán senadores y diputados provinciales en esta oportunidad. Los concejales municipales en estos territorios serán elegidos en febrero del próximo año, por lo que sus boletas contendrán únicamente dos categorías de cargos.

Esta diferenciación departamental responde al cronograma electoral establecido para Mendoza, donde algunos municipios han adelantado o postergado sus elecciones locales. Las boletas han sido diseñadas específicamente para cada departamento, adaptándose a las necesidades particulares de cada circunscripción electoral. El sistema garantiza que no haya confusión entre los diferentes niveles de representación que se eligen.

Las autoridades electorales de Mendoza han organizado la distribución de las boletas por departamentos para facilitar el trabajo logístico. Cada jurisdicción recibirá exactamente el modelo de boleta que corresponde a su cronograma electoral específico. Esta organización territorial permitirá un desarrollo más eficiente de las elecciones en toda la provincia.

De esta manera, los votantes tendrán mayor claridad sobre las opciones disponibles en cada boleta, mientras que el escrutinio será más ágil y transparente. Las elecciones del 26 de octubre marcarán un hito en la historia electoral mendocina con este nuevo formato de votación que se extiende por todos los departamentos de la provincia.

