Javier Milei lanzó su campaña en Córdoba y Juan Schiaretti salió al cruce: "Miente descaradamente"

Tras una semana compleja, Javier Milei volvió a Córdoba para lanzar formalmente la campaña electoral de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas nacionales, en el marco del acto por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de la capital provincial. El souvenir de su visita fue un fuerte cruce con Juan Schiaretti , quien recibió críticas del libertario.

Durante el discurso que brindó ante empresarios de la región, el mandatario tomó de punto al exgobernador, quien encabeza la lista de diputados nacionales por el frente Provincias Unidas. Afilado, el libertario destrozó sus propuestas electorales.

Para Milei, el programa de campaña de quien fue uno de sus contrincantes en 2023 implicarían un aumento del IVA hasta el 42% y un fuerte déficit fiscal. Además, argumentó que tendrían un impacto negativo en la economía y en el bolsillo de los argentinos.

Inmediatamente, Schiaretti salió a responderle al mantaro a través de las redes sociales. “El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal", aseguró con los tapones de punta.

Luego, desarrolló punto por punto los principales aspectos de su propuesta de cara al 26 de octubre. Es “simple”, afirmó Schiaretti, y detalló: “Eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil”.

Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei El exgobernador cordobés Juan Schiaretti apuntó contra Javier Milei en medio de su visita a la provincia.

Para el exgobernador, contrario a lo que apunta Milei, “esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos".

Schiaretti le dedicó el segundo punto a la eliminación de retenciones: "Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones".

Además, propuso una "lucha" contra la evasión impositiva: "Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI”.

Juan Schiaretti contra Javier Milei El descargo de Juan Schiaretti contra Javier Milei.

El cordobés utilizó este punto para pegarle al libertario, al afirmar que “Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden", lanzó.

El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal, que es el eje principal del plan económico del Gobierno libertario. "El equilibrio fiscal hecho ‘a los hachazos’, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables”, sostuvo el candidato a diputado nacional.

Por último, aseguró que “lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar".