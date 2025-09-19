Javier Milei acusó la volatilidad financiera al "partido del Estado" y llamó a "pintar al país de violeta en octubre"

Luego de la dura derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Javier Milei inauguró la campaña nacional de La Libertad Avanza en Córdoba tras una serie de derrotas legislativas y los mercados financieros bajo fuego.

En medio del tembladeral financiero tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei inauguró este viernes la campaña nacional de La Libertad Avanza en Córdoba y acusó al "partido del Estado" por la suba del riesgo país y el dólar oficial. "No tengan dudas de que si el 26 de octubre pintamos la Argentina de violeta vamos a inciar el camino a la tierra prometida", proclamó.

El discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba "Tratar de doblegar al statu quo no es fácil. Los procesos de cambio siempre generan resistencia y mientras más fuerte es ese proceso de cambio, la resistencia es aun muchísimo mayor", inició el libertario en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba luego de una semana donde la oposición logró avanzar en el Congreso para derribar los vetos a la Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la ley para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese sentido, Milei aseguró que "desde febrero que la política no para de poner palos en la rueda" al Gobierno y sentenció: "Hay un empecinamiento por construir lo que hemos construido. Es por eso que nos sacaron más de 40 leyes en contra".

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El relanzamiento de la campaña libertaria El libertario arribó a suelo cordobés para mostrarse junto a su primer candidato a diputado nacional en el distrito, Gonzalo Roca. Se trata de Gonzalo Roca, un outsider poco conocido para la opinión pública que proviene del riñón del jefe de bloque libertario en la cámara baja, Gabriel Bornoroni.