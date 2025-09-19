Francotiradores en la "vuelta al mundo": el insólito operativo de seguridad para Javier Milei en Córdoba

El presidente Javier Milei visitó Córdoba este viernes para remontar una semana marcada por golpes políticos y económicos. Su jornada comenzó con un discurso en la Bolsa de Comercio local y culmina el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, para el cual desplegaron un insólito operativo de seguridad con francotiradores .

El particular operativo fue captado por una toma del canal LN+, que mostró a unos francotiradores que se encontraban ubicados en un típico juego de parques de diversiones llamado "la vuelta al mundo". Los uniformados se encontraban subidos a varios metros de altura con rifles en sus manos, listos para entrar en acción en caso de un posible atentado al líder libertario.

La extrema medida del Gobierno para proteger a Milei en un acto de campaña puede vincularse a los recientes ataques que sufrió en la previa a las elecciones bonaerenses. Además, surgió la hipótesis de que hayan extremado las precausiones a partir del asesinato de Charlie Kirk, el activista de extrema derecha aliado a Donald Trump que fue asesinado durante una charla en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.

Javier Milei se puso al frente del lanzamiento de la campaña en Córdoba

Luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires, Milei se volvió a poner en frente de la campaña y arribó a Córdoba para mostrarse junto a su primer candidato a diputado nacional, Gonzalo Roca, un outsider que proviene del riñón del jefe de bloque libertario en la cámara baja, Gabriel Bornoroni.

A contramano, el candidato libertario se enfrentará dos apellidos de mucho peso en la provincia: el de la diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y del exgobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas), que luego de participar de un acto junto a varios mandatarios enfrentados a Javier Milei salió a cruzarlo esta misma tarde después de su discurso en la Bolsa de Comercio .

"Días atrás, el exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta para gastar más que sonaba muy linda pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI", lanzó el libertario en su exposición, y disparó: "Por cada punto del PBI necesitamos 3 puntos de IVA, yo le preguntaría a Schiaretti si piensa llevar el IVA al 42%, hundiendo a más gente en la pobreza". Más tarde, sus dichos provocaron la reacción del exgobernador.