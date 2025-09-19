La novedad con la que se encontrarán quienes vayan a Potrerillos este fin de semana

Las empresas concesionarias del lugar trabajan en la zona para establecer diversos servicios para mendocinos y turistas.

Este fin de semana, los mendocinos y turistas que vayan a la zona del dique Potrerillos se encontrarán con novedades en la costa sur, en medio de las inversiones que están realizando las empresas concesionarias.

Según informaron desde Costazur, el grupo de empresarios de Potrerillos Resort SA, habilitaron un predio que servirá de estacionamiento para 400 vehículos. El lugar fue desarrollado por por Agrícola Los Pozos (conformado por Grupo Halpern, Grupo LTN, Friolatina y Grupo Giuffré) y está ubicado al oeste del área. Por otro lado, informaron que será gratuito hasta el mes de noviembre.

“Es el primero de los cuatro estacionamientos que tendrá Costazur, y en un par de meses ya contará con encargados que acomoden a los autos y seguridad, pero el lugar está disponible para quienes deseen estacionar ahí a partir de este fin de semana”, indicó Sebastián Halpen, uno de los empresarios de Agrícola Los Pozos.

Inversiones para el verano en Potrerillos Según adelantaron desde Agrícola Los Pozos, a mediados de octubre se plantarán 3.000 árboles (álamos en la zona de estacionamiento), sauces (cerca de la orilla) y aguaribayes (para el área de quinchos).