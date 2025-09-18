La otra cara de Costazur: qué pasará con quienes ya trabajan en Potrerillos

Las obras de "Costazur" , el ambicioso proyecto turístico, comercial y recreativo que promete cambiarle la cara al perilago de Potrerillos , ya están en marcha. El plan para dotar de servicios e infraestructura al sur del dique contará con una inversión inicial de $5.000 millones, y se desarrollará durante los próximos cuatro años en dos etapas.

Estacionamiento, baños, camping, asadores, fogoneros, restaurante, food trucks, actividades acuáticas y deportes de montaña, además de hospedajes y una oferta gastronómica de alta gama, son algunas de las obras anunciadas.

Las obras en el dique Potrerillos ya están en marcha.

Según destacaron desde Agrícola Los Pozos, el grupo de empresarios que llevará adelante "Costazur" , se prevé la creación de más de 50 empleos en la construcción, además de múltiples empleos indirectos vinculados al comercio, el transporte y la gastronomía. La prioridad será contratar a residentes de la zona, con programas de capacitación en oficios vinculados al turismo y la construcción sustentable.

"El proyecto tiene más sentido con la comunidad. Nuestro compromiso es que los vecinos de Potrerillos sean protagonistas, que encuentren en Costazur oportunidades de trabajo, crecimiento y arraigo", señaló Renzo Giuffré, uno de los empresarios de la firma Agrícola Los Pozos.

A pesar de lo anunciado, la preocupación reina entre trabajadores asentados en el perilago de Potrerillos, que temen quedarse sin trabajo por este mega proyecto.

Pedido de ayuda

Raúl Tapia tiene un carrito en una de las entradas al perilago de Potrerillos hace 10 años. Si bien reconoce que las obras anunciadas pueden impactar de manera positiva en la zona, reconoce temor por su futuro.

"Estoy preocupado desde el primer momento, desde que vi las máquinas. Yo quise hacer algunos arreglos, poner mesas, un baño químico, pero me dijeron que no hiciera el gasto porque venía algo mejor. Nos comentaron que iban a reubicar a todos los carritos que están por la calle, pero nos van a sacar", expresó a MDZ.

Obras Proyectos Dique Potrerillos (5) Tras el anuncio de las obras de "Costazur", Raúl teme quedarse sin empleo. Marcos Garcia / MDZ

Y agregó: "Siento que voy a trabajar hasta mañana, ese es mi miedo. Salí a buscar apoyo porque tengo miedo de venir mañana y que el carrito no esté porque le pasaron la topadora por encima".

Actualmente, Raúl trabaja viernes, sábado, domingo y lunes, pero con el inicio de la temporada alta se instalará más días. Hasta el momento no se han comunicado con él para brindarle precisiones sobre el futuro de su carrito, pero espera encontrar una respuesta pronto.

"No tengo otra cosa"

Alejandra tiene 60 años, es viuda y hace cuatro años tiene un carrito en zona del perilago. Tras el anuncio de obras, la mujer asegura que se verán perjudicados, mientras busca un nuevo lugar para instalarse.

Obras Proyectos Dique Potrerillos (16) Alejandra tiene un puesto en la zona del perilago hace cuatro años. Marcos Garcia / MDZ

"Me encantan las obras para todo el turismo, pero a nosotros nos va a perjudicar porque habrá mucha competencia. Yo antes estaba sola acá, fue llegando gente y las ventas han bajado. El verano pasado y este invierno han sido malísimos. Hubo muy poca gente, muy poco turismo. Está muy caro acá y la gente va a donde la lleve el bolsillo", dijo.

Y concluyó: "Yo soy viuda y no tengo otra cosa. Trabajo a la edad mía no me van a dar, ya tengo 60 años y me la tengo que rebuscar".