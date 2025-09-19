Qué deportes acuáticos se podrán practicar en Costazur, el proyecto para el perilago de Potrerillos

El Gobierno avanza con la planificación de una amplia propuesta deportiva par la Costa Sur de Potrerillos.

El Gobierno avanza con la planificación de una amplia propuesta deportiva para Potrerillos. La iniciativa surge de encuentros mantenidos con dirigentes de las principales instituciones náuticas de la provincia y el objetivo es diversificar las actividades disponibles en uno de los destinos turísticos más importantes de Mendoza.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, encabezó las reuniones con representantes claves del sector. Gustavo Almenara, quien dirige la Asociación Mendocina de Windsurf, participó de los encuentros. También estuvo presente Jorge Aguirre Toum, máximo responsable del Club Mendoza de Regatas. Ambas entidades lideran el desarrollo de deportes acuáticos en la región.

El proyecto contempla incorporar múltiples disciplinas al cronograma actual del dique. Entre las nuevas opciones figuran windsurf y windfoil para los amantes del viento. La navegación a vela también tendrá su espacio, junto con kayak y actividades de remo. La natación en aguas abiertas completará la oferta acuática.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/1969097829453824285&partner=&hide_thread=false Costa Sur de Potrerillos: mucho más deportes y mejor organizado.

Nos reunimos con Gustavo Almenara, titular de la Asociación Mendocina de Windsurf, y con Jorge Aguirre Toum, presidente del Club Mendoza de Regatas, instituciones que impulsan y nuclean los deportes náuticos en… pic.twitter.com/BXI0aseJYm — Natalio Mema (@NatalioMema) September 19, 2025

La propuesta no se limita únicamente a deportes náuticos. El triatlón formará parte del calendario de eventos programados. Las actividades terrestres incluyen trekking por los senderos circundantes y montañismo en las sierras aledañas. El ciclismo también tendrá circuitos habilitados para diferentes niveles de dificultad.