El frente CREO presentó su lista para "recuperar" el SUTE en las elecciones
Se trata del Frente Colectivo de Resistencia Educativo Organizado que llevará a de candidata a Virginia Pescarmona. Las principales propuestas.
El Frente CREO (Colectivo de Resistencia Educativo Organizado) oficializó esta semana la presentación de su lista de candidatos para las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) del 7 de octubre.
Con el objetivo de "recuperar" la fuerza sindical y lograr una transformación real en el sector, a la cabeza de la lista se encuentra la candidata a secretaria general, Virginia Pescarmona, maestra de Maipú.
Pescarmona destacó el objetivo principal del frente: "Creo que podemos recuperar el SUTE para tener la fuerza para dejar de describir nuestra crítica realidad y empezar a transformarla". Por su parte Rubén Atencio, candidato a la secretaría general adjunta, planteó: “Yo creo en un SUTE dónde no estén los mismos de siempre. Creo en un un sindicato que vuelva a las escuelas”, sostuvo.
En las listas aparecen también varios referentes de sectores de izquierda y que formaron parte del FURS (Frente de Unidad y Recuperación del SUTE), como por ejemplo Laura Espeche y Mirtha Faget. Además, milita en las listas Martín Baigorria, exconcejal de Godoy Cruz por parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
La lista CREO busca "movilizar a los y las trabajadoras de la educación y centrar el debate en soluciones concretas para los problemas que enfrentan a diario".
Propuestas de la lista CREO para el SUTE
Entre sus principales propuestas, el Frente CREO planteó las demandas más urgentes como base de sus planteos:
- Salarios que cubran la canasta familiar: Una de las prioridades es asegurar que los sueldos de los y las trabajadoras de la educación sean dignos y estén a la altura de las necesidades económicas de las familias.
- Democracia sindical: Se busca un sindicato donde las decisiones sean tomadas por los y las propias trabajadoras a través de la voz de las escuelas.
- Más presupuesto educativo : Mayor inversión en infraestructura y recursos para garantizar una educación de calidad.
- Salud y OSEP: Se exige una cobertura real y efectiva, con un compromiso firme de combatir la corrupción que afecta el acceso a los servicios de salud.
- Acción social solidaria: Se planea reactivar y fortalecer la acción social para brindar un apoyo concreto a los afiliados y jubilados.
La presentación de los candidatos del Frente CREO marca el inicio de una campaña enfocada en el diálogo directo con los docentes y celadores de la provincia, buscando construir una propuesta que represente genuinamente sus necesidades y aspiraciones.