Esmeralda Mitre visitó a CFK en su prisión domiciliaria: "Cristina inocente"

La actriz y empresaria Esmeralda Mitre sorprendió este viernes al mostrar en sus redes sociales que visitó a Cristina Fernández de Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria . La heredera del exdirector de La Nación compartió una foto con CFK y hasta posó con un cartel en su defensa.

En su posteo, Mitre expresó: "Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento".

Esmeralda Mitre fue a ver a Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria.

Esmeralda Mitre fue a ver a Cristina Fernández de Kirchner

Según detalló, en el encuentro con la expresidenta se dio "una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina".

La actriz, que se sacó una foco con un cartel de "Cristina Inocente", concluyó su mensaje agradeciendo a CFK por recibirla "con tanto amor", y destacó: "Se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común".

Esmeralda Mitre le expresó su apoyo a CFK Esmeralda Mitre le expresó su apoyo a CFK, quien cumple prisión domiciliaria

Nueva marcha en defensa de CFK

Los dirigentes de Fuerza Patria convocaron a una movilización el próximo sábado 20 de septiembre a las 15 frente a San José 1111, al cumplirse 100 días de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.

En el marco de la campaña Argentina con Cristina, definieron realizar distintas actividades para visibilizar la situación judicial de la líder del PJ.

En paralelo, se confirmó que el 17 de octubre se llevará a cabo una caravana nacional bajo el título "Leales de corazón”, por el Día de la Lealtad peronista. Será en formato de peregrinación, con 12 columnas partiendo desde distintos puntos del conurbano, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.