"En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas": CFK lanzó una fuerte chicana tras el rechazo a los vetos
La expresidenta celebró que Diputados rechazara los vetos de Milei y afirmó que el pueblo sigue defendiendo la salud infantil y la universidad pública.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este martes luego de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exmandataria celebró la votación en el Congreso y vinculó el resultado con la tradición histórica del peronismo. “Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario”, escribió.
El tuit de Cristina Kirchner
Cristina subrayó que, en su visión, la decisión legislativa reafirma la continuidad de los ideales del movimiento justicialista. “En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón”, expresó, en alusión a la histórica sede del Partido Justicialista.
La exjefa de Estado también destacó que la votación se dio en defensa de dos pilares que considera fundamentales: “Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, agregó en su publicación.
El pronunciamiento de Fernández de Kirchner se suma a la serie de reacciones que despertó en la oposición la caída de los vetos presidenciales, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso por la agenda legislativa.