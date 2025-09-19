Milei dijo que los audios de Spagnuolo son "inteligencia artificial" y habló de las elecciones: "No nos podemos permitir fracasar de vuelta"

Luego de exponer en la Bolsa de Comercio de Córdoba , el presidente Javier Milei encabezó el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Frente a miles de seguidores, el mandatario apuntó contra la oposición y aseguró que “están cagados” ya que “recurren a operetas y a mentiras de chimenteros", aludiendo a la causa de los audios del exjefe de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo . Afirmó que esas grabaciones están realizadas con inteligencia artificial.

"Cuando en 2023 cantábamos que la casta tiene miedo, decían de qué tiene miedo: de que les ganemos. Ahora también tienen miedo. El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. Todo esto que están haciendo con la máquina de impedir es porque están cagados", afirmó el jefe de Estado, en medio de las turbulencias económicas.

"Desde el Congreso no paran de torpedear los logros de este Gobierno que son enormes muy a pesar de ellos. Y como si eso fuera poco recurren a operetas, mentiras, calumnias y difamaciones, pero tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta“, señaló, en una posible referencia al periodista Jorge Rial, que dio a conocer los audios del exfuncionario.

Acto seguido, el líder libertario criticó a Cristina Kirchner , a quien calificó como “la chorra de la tobillera”: “Se dieron cuenta que no había lugar para vagos, corruptos y ladrones liderados por la chorra de la tobillera”.

“Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Quizás, cuando hacen el tres, es porque son las tres causas que le falta: Hotesur, el memorandum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción”, enumeró.

“No se dejen psicopatear por operetas armadas por actores pagos para generar mentiras que solo quieren manchar nuestro honor”, planteó a los gritos.

A su vez, se refirió a la actual situación económica e hizo una breve autocrítica: "Tengo en claro que la situación es dura. Hay mucho por hacer. No nos podemos permitir fracasar de vuelta".

El presidente se mostró en el acto con Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem, Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine. A su vez, estaba el diputado y jefe de la campaña cordobesa, Gabriel Bornoroni, y Gonzalo Roca, el primer candidato a diputado nacional en la provincia. En Córdoba, se renuevan nueve bancas de diputados, por lo que LLA busca quedarse con las seis que le corresponden al extinto Juntos por el Cambio.