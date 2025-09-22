Aseguran que una famosa exvedette está envuelta en una polémica por un departamento: "No paga nada"

El pasado domingo en Infama, Marcela Tauro lanzó una información contundente sobre una reconocida exvedette. La conductora reveló que la artista ocupa un departamento en Mar del Plata sin pagar alquiler ni servicios, y que la disputa con la dueña del inmueble se mantiene desde hace varios meses.

"Ella es actriz. Ella fue vedette mucho tiempo. Muy conocida, una número uno. Trabajó con todos los número uno de la Argentina. Y nos llega una información donde nos dice una persona: 'Esta famosa me está usurpando el departamento'. No le pagó y no la pueden sacar del departamento, empezó diciendo Tauro, y luego develó que se trata de Patricia Dal.

Patricia Dal Infama Marcela Tauro contó que Patricia Dal no está pagando un departamento. Captura de pantalla Youtube América TV.

En el programa, también habló Nadia, la dueña del departamento. "Desde mayo está viviendo ahí. Hace cuatro meses está viviendo ahí, no paga alquiler, no paga la luz ni el gas, no paga las expensas, no paga nada y no se quiere ir", comentó la mujer.

Después, Nadia explicó: "Lo fue a ver, me dijo que le gustaba. Quería hacer unos arreglos. Así que le expliqué que había una semana que se tenía que ir porque tenía a otra chica que justo me lo alquilaba. Ella me dijo que no había problema, que se quedaba esos días, que se iba los otros días y que después volvía. Esos días, porque si no parece que no se entiende, esos días ella iba a hacer unas mejoras. Entonces yo le dije que hacíamos el contrato directamente cuando volvía, después que esté la otra chica esa semana que tenía alquilada. Empezábamos el 1 de junio y terminaba el 1 de diciembre. Llega el día 10 y ella no paga. No se fue cuando tenía que venir la chica y después llegó el día 10 y no me pagó. Tenemos un contrato escrito que está solo firmado por ella, porque antes de llegar a firmarlo me empezó a acusar de estafadora. La verdad que yo no entiendo en qué la estafé. Agarrándose de eso, no paga y no pagó nunca".