Marcela Tauro enfurecida: abandonó el estudio de Intrusos en pleno vivo por una llamativa razón

Tras un tenso cruce con sus colegas de Intrusos, sin dudar un instante, Marcela Tauro sorprendió a todos al aire con su inesperada decisión.

En un episodio cargado de emociones, la histórica panelista Marcela Tauro abandonó de manera intempestiva el set de Intrusos luego de un acalorado intercambio con otros miembros del panel, un hecho que el conductor Rodrigo Lussich describió como “una situación gravísima”. La propia periodista, en su despedida, se autodenominó “La icónica del programa”.

La disputa estalló durante un segmento dedicado a Beto Cesar, a quien se señalaba como la fuente que alertó a Carmen Barbieri sobre la infidelidad de Santiago Bal. En ese contexto, Andrea Taboada manifestó: “Confiaba en el ojo artístico de él”, una afirmación que Tauro inmediatamente rebatió con otra pregunta: “¿Pero más que confiar en un hijo?”.

Este tenso cruce fue el detonante del visible malestar de Marcela, quien se paró de su silla para abandonar el programa en pleno vivo: “Entiendan lo que queremos decir”. Ante un comentario adicional de Pablo Layus, la ofuscada panelista replicó con fastidio: “Ya sé Layus, no hablo más”. Cuando los anfitriones del espacio le preguntaron la razón de su furia, respondió con sarcasmo: “Entendés lo que quiero decir, son tan buenos, Taboada y vos -Layus-”.

Marcela Tauro dejó sorprendidos a sus colegas en Intrusos

La réplica de su colega no se hizo esperar y avivó aún más los ánimos, al señalar: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”. Fue en ese instante que Marcela Tauro declaró: “En este momento, decreto que me retiro”, haciendo caso omiso de la sonrisa de su colega.