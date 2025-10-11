Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección argentina y no estará ante Puerto Rico: el motivo

Enzo Fernández se retiró de la concentración de la Albiceleste y no jugará el próximo martes ante Puerto Rico en Miami.

La Selección argentina ganó sin sobresaltos a Venezuela gracias al gol de Gio Lo Celso a los 31 minutos del PT. En un partido donde los dirigidos por Scaloni dominaron de principio a fin e hicieron que el arquero de la Vinotinto sea la gran figura de la noche, comenzaron la gira por Miami con una victoria que les da confianza de cara a lo que viene a futuro.

Ahora, el próximo martes a las 21:00 (hora de Argentina), la vigente campeona del mundo se medirá ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami y allí cerrará la fecha FIFA de octubre.

De cara a ese partido, Scaloni ya aseguró que los jugadores que no tuvieron minutos ante Venezuela como el Flaco López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero tendrán su primer partido con la Mayor. “El martes seguramente jugarán todos los chicos que han venido y no tuvieron oportunidad hoy. Ya sabía que en el otro iban a tenerla, así que espero que la aprovechen y sigan de esta manera”, sentenció. Además, también estará Lionel Messi, el gran capitán y ausente en la victoria de anoche

Enzo Fernández fue desafectado y no estará ante Puerto Rico Sin embargo, el oriundo de Pujato también sabe que no podrá contar con Franco Mastantuono, quien quedó desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. Ahora, este sábado por la mañana, también se confirmó la noticia de que Enzo Fernández también quedó desafectado para el duelo frente a Puerto Rico.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el mediocampista del Chelsea no estará en los convocados del próximo martes debido a una sinovitis en su rodilla derechaa. Es por ello que el futbolista con pasado en River y Defensa y Justicia ya viajó rumbo a Londres para regresar a los entrenamientos de los Blues.