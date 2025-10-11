Dolorosa derrota de Joel Mafauad en su periplo por el Báltico: cayó por nocaut ante Chukhadzhian

El pupilo de Julio Pablo Chacón perdió en dos asaltos ante el ucraniano en su intento por alcanzar los títulos internacionales FIB y OMB vacantes. El pleito fue en Riga, Letonia.

La potencia de Karen Chukhadzhian hizo mella en el lasherino Joel Mafauad. El mayor rodaje internacional y esas dos chances mundialistas (perdidas) se sintieron sobre el cuadrilátero del Xiaomi Arena de Riga, la capital de Letonia, donde el mendocino iba en busca de los títulos internacionales FIB y OMB vacantes de la categoría welter. Allí, en menos de dos asaltos, nada pudo hacer y cayó por nocaut en el segundo round.

Si bien tuvo un primer asalto con aplomo y fue en busca del ucraniano, Joel Mafauad quedó en franca desventaja cuando, tras un potente cross de izquierda sobre su parietal derecho, se desarticuló en defensa, permitiendo que el upper de derecha del "local" impactara con potencia sobre su mentón.

Así fue la derrota de Mafauad en Letonia Joel Mafauad pierde en Letonia El lasherino cayó sentado en la lona y totalmente sentido fue como pudo hasta uno de los rincones neutrales mientras el árbitro del combate iba realizando la cuenta. El tercer hombre sobre el cuadrilátero elevó su cuenta hasta 10 y dictaminó el peor de los finales para el pupilo de Pablo Chacón.

Con la resignación a flor de piel, "El Tren" Mafauad solo tuvo que escuchar el fallo oficial del combate para terminar de entender lo que había pasado en la lejana Letonia: su periplo en tierras bálticas solo duró un puñado de minutos que, claramente, le servirán de experiencia y roce internacional como rentado y para reperfilar su carrera una vez en suelo mendocino.