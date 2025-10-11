Brian Nicolás Ferreyra, el goleador incansable del Lobo: un 9 a la altura que fue clave en el ascenso

Brian Nicolás Ferreyra fue una de las claves de este Gimnasia que ascendió a la Primera División. Los datos del 9 y su rendimiento en el año.

Brian Nicolás Ferreyra llegó a Gimnasia y Esgrima en esta temporada para reemplazar nada menos que al Tanque Luis Silba, un delantero que estuvo lejos de dejar su huella en el club, pero que cumplió. Fue importante en una temporada en que el equipo llegó a jugar la final por el segundo ascenso ante San Martín de San Juan.

Con esa mochila encima, Ferreyra se puso la 9 mensana en el inicio del torneo y no la soltó más, salvo en contadas ocasiones. El cordobés, nacido en Oliva hace 28 años, se fue metiendo de a poco en el corazón de los hinchas blanquinegros.

Lo hizo con dos argumentos. El primero, el de cualquier delantero de área: los goles. El segundo, el sacrificio. Es un delantero completo, a pesar de sus casi dos metros. Además de hacer goles, el flaco mete, corre, no deja en paz a los defensores rivales, presiona, aguanta, gana por arriba y por abajo. Un fenómeno que es parte gigante de este ascenso.

El primer gol de Ferreyra para Gimnasia El primer gol de Ferreyra para Gimnasia Ferreyra disputó 33 de los 34 partidos del torneo. Faltó solo a uno, el 2 a 0 ante Colón, por haber llegado a las 5 amarillas. El resto, estuvo en todos. Una sóla vez fue suplente, en el partido siguiente ante Mitre de Santiago del Estero, pero ingresó en el entretiempo y fue clave. Es decir, fue titular en 32 de los 34 partidos del Blanquinegro en la temporada, solo contando la Primera Nacional.

En los dos juegos de la Copa Argentina también fue titular, ante Nueva Chicago, con triunfo mensana, y ante Independiente de Avellaneda, con derrota.