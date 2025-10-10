Boxeo: Joel Mafauad está listo para la batalla del Báltico ante el ucraniano Karen Chuckhadzhian

El mendocino Joel “El Tren” Mafauad y el ucraniano Karen Chuckhadzhian superaron el pesaje con 66,7 kilos y quedaron listos para disputar, este sábado desde las 15 por DAZN, los títulos internacionales vacantes de la OMB y la FIB en la categoría welter.

Ambos boxeadores marcaron en la balanza 147 libras (66,7 kilos), el límite de la categoría welter, en la que estarán en juego los títulos internacionales vacantes de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Así fue el cara a cara entre Mafauad y Chuckhadzhian Joel Mafauad Para "El Tren" Mafauad, pupilo de Julio Pablo Chacón, se trata de una oportunidad decisiva en su carrera: de conseguir la victoria podría ingresar a los ránkings mundiales de ambas entidades y acercarse a una futura eliminatoria por un título mundial. Con un récord de 13 triunfos (5 por nocaut) y 1 derrota, el boxeador lasherino llega en un gran momento, tras su contundente victoria por nocaut sobre José Hugo Acevedo el mes pasado en Santa Fe.

Del otro lado estará Karen Chuckhadzhian, que llega con una foja de 25 victorias (13 antes del límite) y 3 caídas, y que ya ha combatido por títulos internacionales. El ucraniano, que oficiará de local en el Xiaomi Arena, buscará sumar las fajas de la FIB y la OMB a su historial tras haber disputado en dos ocasiones el cinturón mundial welter de la FIB frente al estadounidense Jaron Ennis.