San Martín de San Juan se impuso ante San Lorenzo en el inicio de la fecha 12

San Lorenzo perdió por 1 a 0 con San Martín de San Juan como local y dejó pasar la posibilidad de acomodarse dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura. Con el único tanto de Diego González a los 32 minutos del complemento y una gran actuación de Matías Borgogno en el arco, San Martín sorprendió al “Ciclón” y dio un paso importante al sumar tres puntos en la lucha por permanecer en la Primera División.

El gol del "Pulpo" González El gol de Diego González a San Lorenzo El gol de Diego González a San Lorenzo San Martin inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano.

Sin embargo, el equipo de Damián Ayude ganó terreno con algunas jugadas colectivas y la apertura del juego hacia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, aunque tampoco la causó peligro al arquero visitante Matías Borgogno.

El “Ciclón controló bien la última parte del primer tiempo, incluso pudo haberse ido en ventaja con un cabezazo en el área chica de Fabricio López pero el arquero Borgogno la sacó en la línea con muy buenos reflejos.

¿LA SACÓ DE ADENTRO? El travesaño evitó el primer gol de San Lorenzo y en el rebote, Borgogno tuvo un TAPADÓN en la línea según el VAR



El inicio de la segunda etapa tuvo a San Lorenzo como animador, con el ingreso de Diego Herazo muy activo para intentar romper el cero, pero la figura del arquero de San Martín se agigantó y de a poco se convirtió en la gran figura del duelo.