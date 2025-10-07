Boxeo: con Juan Carrasco como estrella principal, Cuna de Campeones 4 ya tiene su cartelera definida

El próximo viernes 17 de octubre, el estadio Vicente Polimeni recibirá la acción de los puños con la vuelta del "Titán" a los cuadriláteros. En la misma velada pelean su hermano Gumersindo y Brisa Alfonzo.

Después de atravesar uno de los años más difíciles de su vida, Juan Carrasco volverá a calzarse los guantes e irá por el título AMB Cono Sur de los ligero. El próximo 17 de octubre, el boxeador mendocino regresará al cuadrilátero en el Estadio Vicente Polimeni, en Las Heras, en lo que promete ser una noche de emociones.

Su rival será el boliviano Fernando "Gallito" Sánchez. El foráneo llegará a Mendoza con 10 peleas, 9 victorias (3 por nocaut), una caída y una igualdad. Enfrente estará el boxeador del barrio La Favorita con una foja de 22 combates, 20 triunfos (12 antes del límite) y dos derrotas, la última frente al ruso Zaur Abdullaev en un combate que fue una verdadera guerra.

Un boxeador que no se rinde Desde aquella derrota en el Aconcagua Arena, Juan Carrasco recorrió un camino lleno de obstáculos. Antes de eso, había vivido uno de los puntos más altos de su carrera: su consagración en el Luna Park, cuando noqueó al panameño Orlando Mosquera en el séptimo round y conquistó el título Intercontinental FIB de los ligeros.

Parecía el renacer definitivo, pero el destino volvió a ponerle pruebas. La pelea contra Zaur Abdullaev debía realizarse en Rusia, aunque una restricción judicial le impidió salir del país. Terminó combatiendo en Mendoza, ante su gente, en una guerra de diez rounds que perdió por decisión, pero que le devolvió algo más valioso que la posibilidad de ir por el título del mundo liviano FIB ante el ucraniano Vasyl Lomachenko: el respeto del público.

Golpes que vienen de otro lado Juan Carrasco conoce el lado más oscuro de la vida. Condenado en 2011 por el homicidio de su cuñado, pasó dos años en prisión antes de recuperar la libertad y reconstruir su camino desde cero. Padre de dos hijos, insiste en que el boxeo fue su salvación. Desde 2014 mantiene una conducta intachable y un propósito firme: que su historia no lo defina, sino su pelea constante por superarse.