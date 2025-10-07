Boxeo: con Juan Carrasco como estrella principal, Cuna de Campeones 4 ya tiene su cartelera definida
El próximo viernes 17 de octubre, el estadio Vicente Polimeni recibirá la acción de los puños con la vuelta del "Titán" a los cuadriláteros. En la misma velada pelean su hermano Gumersindo y Brisa Alfonzo.
Después de atravesar uno de los años más difíciles de su vida, Juan Carrasco volverá a calzarse los guantes e irá por el título AMB Cono Sur de los ligero. El próximo 17 de octubre, el boxeador mendocino regresará al cuadrilátero en el Estadio Vicente Polimeni, en Las Heras, en lo que promete ser una noche de emociones.
Su rival será el boliviano Fernando "Gallito" Sánchez. El foráneo llegará a Mendoza con 10 peleas, 9 victorias (3 por nocaut), una caída y una igualdad. Enfrente estará el boxeador del barrio La Favorita con una foja de 22 combates, 20 triunfos (12 antes del límite) y dos derrotas, la última frente al ruso Zaur Abdullaev en un combate que fue una verdadera guerra.
Un boxeador que no se rinde
Desde aquella derrota en el Aconcagua Arena, Juan Carrasco recorrió un camino lleno de obstáculos. Antes de eso, había vivido uno de los puntos más altos de su carrera: su consagración en el Luna Park, cuando noqueó al panameño Orlando Mosquera en el séptimo round y conquistó el título Intercontinental FIB de los ligeros.
Parecía el renacer definitivo, pero el destino volvió a ponerle pruebas. La pelea contra Zaur Abdullaev debía realizarse en Rusia, aunque una restricción judicial le impidió salir del país. Terminó combatiendo en Mendoza, ante su gente, en una guerra de diez rounds que perdió por decisión, pero que le devolvió algo más valioso que la posibilidad de ir por el título del mundo liviano FIB ante el ucraniano Vasyl Lomachenko: el respeto del público.
Golpes que vienen de otro lado
Juan Carrasco conoce el lado más oscuro de la vida. Condenado en 2011 por el homicidio de su cuñado, pasó dos años en prisión antes de recuperar la libertad y reconstruir su camino desde cero. Padre de dos hijos, insiste en que el boxeo fue su salvación. Desde 2014 mantiene una conducta intachable y un propósito firme: que su historia no lo defina, sino su pelea constante por superarse.
A mediados de este año, cuando estaba listo para volver en el Cuna de Campeones III, otro golpe lo derrumbó fuera del ring: la muerte de su padre Roberto.
La revancha emocional
Ahora, con la mente clara y la motivación intacta, Juan Carrasco encara el Cuna de Campeones 4 como un punto de inflexión. "No peleo solo por un título, peleo por mi historia", confió en la previa al equipo de prensa de la promotora encabezada por Jorge Pandolfino.
La velada será organizada por Pandolfino Box, con el respaldo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, la Municipalidad de Las Heras y la Federación Mendocina de Box.
Cartelera completa de Cuna de Campeones 4
-
Juan Carrasco vs. Fernando Sánchez – 10 rounds – Título AMB Cono Sur, en peso ligero (61,250 kilos).
Brisa Alfonzo (7-1-1, 1KO) vs. Verónica Núñez (2-3-0), de Entre Ríos – 6 rounds, en peso superpluma (58,500 kilos).
Jonathan Joel Arena (15-17-1, 4KO) vs. César Alejandro Pérez (6-32-7), de Claypole – 6 rounds, en peso ligero (61,250 kilos).
Gumersindo Carrasco (23-5-0, 17KO) vs. Maximiliano Ávila (3-13-2), de Córdoba – 4 rounds, en peso superwelter (69 kilos).
Marcelo Puebla (6-7-0, 3KO) vs. Claudio Quiroga (2-2-0, 2KO), de Santa Fe – 4 rounds, en peso welter (66 kilos).