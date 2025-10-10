San Lorenzo recordó a Miguel Ángel Russo con un sentido homenaje en el inicio de la fecha

El encuentro entre San Lorenzo y San Martín de San Juan, que abrió la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, dejó una conmovedora imagen: un minuto de silencio -el primero del fin de semana futbolero- en homenaje a Miguel Ángel Russo , fallecido el pasado miércoles a los 69 años.

El estadio Pedro Bidegain se unió en un respetuoso silencio que rápidamente se transformó en una ovación. En las pantallas se proyectó una foto del recordado entrenador con la frase “¡Hasta siempre, Miguelo!”, mientras jugadores, cuerpo técnico e hinchas aplaudían de pie.

El tributo forma parte del homenaje dispuesto por la AFA para todos los partidos de la fecha, en memoria del legendario técnico que marcó una época en distintos clubes del país. En el caso de San Lorenzo , la emoción tuvo un tinte especial: Russo tuvo dos etapas como entrenador del Ciclón, la primera entre 2008 y 2009 y la segunda entre 2024 y 2025, cuando dejó su cargo para asumir su tercer ciclo en Boca Juniors.

Durante sus pasos por Boedo, Russo dirigió 66 partidos, con 28 triunfos, 15 empates y 23 derrotas, y dejó un recuerdo imborrable por su estilo sereno y su compromiso con el club.

Antes del encuentro, el plantel azulgrana, el cuerpo técnico encabezado por Damián Ayude y varios dirigentes se acercaron al campo de juego con brazaletes negros que llevaban el escudo del club, como símbolo de respeto.

san lorenzo minuto de silencio San Lorenzo homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio. X @SanLorenzo

Además, el jueves al mediodía, una delegación de San Lorenzo se había hecho presente en La Bombonera para despedir personalmente a su exentrenador, en medio del velatorio público que reunió a miles de hinchas y figuras del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976704427340771612&partner=&hide_thread=false El minuto de silencio de San Lorenzo para Miguel Ángel Russo



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025

El silencio inicial dio paso a una ovación cerrada que recorrió todo el Nuevo Gasómetro. Los hinchas entonaron cánticos en memoria de Russo, quien siempre fue recordado en Boedo por su perfil humano, su cercanía con el plantel y su respeto por los valores del club.

El homenaje a Miguel Ángel Russo se repetirá en cada cancha del país durante la fecha, pero en San Lorenzo -donde dejó una parte de su historia- la despedida tuvo un tono íntimo y profundamente emotivo.