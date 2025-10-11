La noticia no cayó bien en Real Madrid: por qué Mastantuono no fue ni al banco en Argentina-Venezuela

Franco Mastantuono no fue convocado por Lionel Scaloni para el partido de la Selección argentina y no eso no gustó en el Merengue. ¿Cuál fue el motivo?

La noticia no cayó bien en Real Madrid: por qué Franco Mastantuono no fue ni al banco en Argentina-Venezuela

La Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni se impuso por la mínima ante Venezuela en Miami, gracias al gol de Giovanni Lo Celso. En un partido que tuvo como figura al arquero de la Vinotinto, la vigente campeona del mundo sacó chapa, ganó y se sigue preparando de la mejor manera en estos amistosos pensando en lo que será el Mundial 2026.

Previo a lo que fue el encuentro ante los dirigidos por Vizcarrondo, Scaloni, Xabi Alonso y todo el Real Madrid recibieron una pésima noticia: Franco Mastantuono quedó desafectado de la gira por Estados Unidos debido a una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo, según informó la cuenta oficial de la Selección.

Franco Mastantuono fue desafectado de la Selección argentina El exfutbolista de River llegaba tocado a este convocatoria con la Albiceleste, ya que en la victoria del Merengue por 2-0 ante el Villarreal, el volante ofensivo salió a los 75 minutos con una molestia en ese sector. De todas maneras, fue convocado por el entrenador y estuvo a la par de sus compañeros durante la gran mayoría de los entrenamientos, pero el jueves se resintió de su molestia y tras hacerse los estudios, se determinó que tenía una sobrecarga.

Ahora, Franco Mastantuono regresará a España para reincorporarse al primer equipo de Real Madrid. Además, esta fallida citación, la tercera de su carrera, llegaba tras el debut en la Mayor en junio por las Eliminatorias en la victoria por 1-0 ante Chile en Santiago.

Franco Mastantuono festeja el triunfo de Real Madrid ante Villarreal. Franco Mastantuono regresa a España para ponerse a las órdenes de Xabi Alonso. Foto: Denis Doyle Lionel Messi tampoco jugó con Argentina y podría hacerlo este sábado con Inter Miami Otro de los que se perdió el partido ante Venezuela fue Lionel Messi. El capitán no fue convocado por Scaloni y eso le podría permitir estás en óptimas condiciones para el encuentro de este sábado con el Inter Miami frente al Atlanta United por la MLS, un partido clave para quedar lo mas alto posible en la tabla pensando en los playoffs. Luego de este compromiso, Leo se reincorporaría a la Albiceleste para el amistoso del martes ante Puerto Rico, también en Miami.