Con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid le ganó al Villarreal y volvió a la cima de LaLiga

Con Franco Mastantuono como titular, Real Madrid venció 3-1 a Villarreal en un complicado encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu por la 8ª fecha de la Liga española . El triunfo le permitió al Merengue recuperar la cima del campeonato, con 21 puntos, dos más que Barcelona.

Los goles del conjunto blanco fueron obra de Vinicius Júnior, que marcó por duplicado, y de Kylian Mbappé, que selló la victoria en el segundo tiempo tras una gran asistencia de Brahim Díaz. El descuento visitante llegó gracias a Georges Mikautadze, pero poco después Santiago Mouriño vio la roja y complicó las chances del Submarino Amarillo.

A Franco Mastantuono le negaron su primer gol en el Bernabéu.

Entre los titulares del Madrid estuvo Franco Mastantuono , quien disputó 74 minutos y dejó buenas sensaciones antes de ser reemplazado justamente por Brahim. El argentino de 18 años tuvo dos situaciones muy claras en la etapa inicial: una la salvó Renato Veiga sobre la línea y la otra se fue apenas desviada.

¡QUÉ CERCA QUE PASÓ! Mastantuono enganchó para adentro, definió y la pelota se le fue apenas por fuera del palo izquierdo de Villarreal.

Tras el encuentro, Mastantuono viajará para sumarse a la Selección argentina, que disputará dos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos durante la fecha FIFA.

En la próxima jornada, los de Xabi Alonso visitarán al Getafe, mientras que Villarreal recibirá al Betis en el Estadio de la Cerámica.