Qué dijo Mastantuono sobre los hinchas de River que se enojaron por su rápida ida al Real Madrid: "Sé que muchos..."

La venta de Franco Mastantuono al Real Madrid con menos de 18 años no cayó del todo bien entre muchos fanáticos de River.

Franco Mastantuono tuvo una de las progresiones más aceleradas que se vieron en mucho tiempo. No cualquiera puede debutar en River Plate con 16 años, volverse titular y figura con 17, llegar a la Selección a esa misma edad y ser vendido al Real Madrid antes de cumplir los 18 por nada menos que 60 millones de euros.

Si bien les dejó una suma inédita de dinero en las arcas del club, muchos fanáticos millonarios se enojaron y se sintieron decepcionados con el joven crack de Azul, ya que esperaban verlo un poco más de tiempo vistiendo la banda roja y ganar algún título importante, pero pegó el salto a Europa antes de que pudieran disfrutarlo en plenitud.

Franco Mastantuono habló sobre el enojo de los hinchas de River Franco Mastantuono habló sobre el enojo de los hinchas de River Este miércoles, desde la concentración con la Scaloneta, el extremo merengue fue consultado por esta situación y se mostró comprensivo: "Sé que muchos se han sentido mal por mi transferencia, que les molestó, pero muchos otros entendieron la situación. Yo me quedo con el cariño que me han dado y eso no me lo voy a olvidar en la vida", apuntó al respecto en diálogo con ESPN.

Por otro lado, le dedicó unas palabras a los dos entrenadores que lo acompañaron durante su estadía en Núñez: "Tanto Marcelo (Gallardo) como (Martín) Demichelis me han marcado en mi carrera. Fueron mis primeros técnicos y aprendí mucho de ellos. Me cumplieron el sueño de ser profesional y jugar con la camiseta de River", reconoció.