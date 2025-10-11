El impresionante recibimiento de los hinchas de Gimnasia en la final por el ascenso

Con humo blanco y negro, banderas gigantes y un aliento ensordecedor, la hinchada de Gimnasia y Esgrima copó la cancha de Platense en la final por el ascenso.

La locura de los hinchas de Gimnasia en la previa de la gran final ante Deportivo Madryn.

La final por el ascenso a la Liga Profesional arrancó con un marco inolvidable. Los hinchas de Gimnasia y Esgrima colmaron las tribunas del estadio de Platense y brindaron un recibimiento espectacular al equipo de Ariel Broggi, decidido a devolver al club a la máxima categoría después de 42 años.

Cuando los jugadores saltaron al campo, una marea humana de blanco y negro estalló en color y pasión. Banderines, humo, cánticos y una bandera gigante que cubrió buena parte de la popular convirtieron el arranque del partido en una postal inolvidable.