El impresionante recibimiento de los hinchas de Gimnasia en la final por el ascenso
Con humo blanco y negro, banderas gigantes y un aliento ensordecedor, la hinchada de Gimnasia y Esgrima copó la cancha de Platense en la final por el ascenso.
La final por el ascenso a la Liga Profesional arrancó con un marco inolvidable. Los hinchas de Gimnasia y Esgrima colmaron las tribunas del estadio de Platense y brindaron un recibimiento espectacular al equipo de Ariel Broggi, decidido a devolver al club a la máxima categoría después de 42 años.
Cuando los jugadores saltaron al campo, una marea humana de blanco y negro estalló en color y pasión. Banderines, humo, cánticos y una bandera gigante que cubrió buena parte de la popular convirtieron el arranque del partido en una postal inolvidable.
Te Podría Interesar
Así fue el espectacular recibimiento a los jugadores de los hinchas de Gimnasia
El Lobo mendocino se juega todo: el boleto directo a Primera. En caso de empate, habrá alargue y, si la paridad persiste, penales. Pero más allá del resultado, Gimnasia ya ganó en las tribunas, donde su gente demostró, una vez más, que el corazón del Parque late más fuerte que nunca.