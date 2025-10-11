¡Gimnasia a Primera! Ariel Broggi y Ezequiel Medrán, los hacedores de un merecido e histórico título

Más allá de la estocada final de Ariel Broggi, Ezequiel Medrán es parte importante del título de Gimnasia y Esgrima. Los datos de una campaña histórica.

Gimnasia y Esgrima es el campeón de la Primera Nacional y a partir del 2026 jugará en la Primera División del fútbol argentino. El Lobo ganó merecidamente un campeonato eterno, se coronó y volverá a codearse con los grandes, como en aquellos viejos nacionales, con Víctor Legrotaglie como estandarte.

El Mensana ganó la final de la mano de Ariel Broggi, su entrenador, ante Deportivo Madryn, este sábado en la cancha de Platense. El ex DT de Banfield se hizo cargo del equipo tras la salida de Ezequiel Medrán y consiguió el objetivo propuesto en el comienzo del año.

De todas maneras, se trata de un logro histórico que tiene a los dos directores técnicos como hacedores, ya que la salida de Medrán se dio con el equipo siendo protagonista del certamen.

Los números de Broggi y de Medrán Ezequiel Medrán inició este campeonato (ya venía desde el año anterior) con Gimnasia y Esgrima allá por el 9 de febrero de 2025 contra Estudiantes de Río Cuarto. Fue 1 a 1 en el Víctor Legrotaglie. Su ciclo finalizó el 20 de julio, luego de la derrota como local ante Temperley, que fue demasiado dolorosa por las formas.

Ezequiel Medrán Ezequiel Medrán, el DT del Lobo durante 22 fechas de este torneo. El ex arquero de Boca y Atlético de Rafaela, y actual entrenador de Colón de Santa Fe, dirigió 22 partidos de esta Primera Nacional con el Lobo. Fueron 10 victorias, 10 empates y sólo 2 derrotas. A pesar de ello, la CD blanquinegra decidió pegar el volantazo y lo echó.