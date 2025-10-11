Presenta:

¡Qué locura, Lobo! Quiénes son los máximos responsables del ascenso de Gimnasia a Primera

Gimnasia jugará la próxima temporada en la Primera División. Quiénes son los verdaderos responsables de la hazaña del Lobo. Votá en la encuesta.

Juan Andrés Tuzzi

El Lobo celebra su ansiado ascenso a Primera.&nbsp;

Gimnasia y Esgrima jugará la próxima temporada en la Primera División del fútbol argentino. El Lobo venció en la final a Deportivo Madryn y coronó un año fantástico con el merecido premio mayor: el ascenso.

Fueron 34 fechas y una final para la historia. Un torneo eterno, con un equipo que estuvo a la altura del objetivo y que le devolvió la gloria a la institución, con un cuerpo técnico que se hizo cargo en la recta final del certamen y lo llevó con argumentos sólidos a dar el salto de categoría, con una comisión directiva que se propuso llegar a Primera y lo consiguió y con la gente que acompañó de principio a fin, a pesar de las dificultades.

