¡Qué locura, Lobo! Quiénes son los máximos responsables del ascenso de Gimnasia a Primera

Gimnasia y Esgrima jugará la próxima temporada en la Primera División del fútbol argentino. El Lobo venció en la final a Deportivo Madryn y coronó un año fantástico con el merecido premio mayor: el ascenso .

Fueron 34 fechas y una final para la historia. Un torneo eterno, con un equipo que estuvo a la altura del objetivo y que le devolvió la gloria a la institución, con un cuerpo técnico que se hizo cargo en la recta final del certamen y lo llevó con argumentos sólidos a dar el salto de categoría, con una comisión directiva que se propuso llegar a Primera y lo consiguió y con la gente que acompañó de principio a fin, a pesar de las dificultades.