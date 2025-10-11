¡Llegó el día, Lobo! Qué debe saber el hincha de Gimnasia que irá al estadio de Platense

Desde el club, informaron detalles organizativos que deben tener en cuenta los hinchas de Gimnasia. Tomá nota.

Este sábado desde las 17 el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, será el escenario de la gran final por el ascenso entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn, los dos mejores equipos de la Primera Nacional. El que gane hoy, jugará la próxima temporada en la Primera División del fútbol argentino.

El partido será con ambos públicos y es por eso que muchos hinchas del Lobo ya están en Buenos Aires a la espera del encuentro.

En ese contexto, desde la organización y desde el propio club informaron algunos detalles que tienen que ver con el ingreso y con algunas "normas de convivencia" para que todo transcurra en paz.

El acceso de los hinchas del Lobo Los hinchas de Gimnasia ingresarán todos por Avenida Maipú y Zufriategi. Tanto los que vayan a la popular, como los de la platea, ingresarán en esa intersección. Allí tendrán el primer control y luego serán divididos por la Policía en los distintos controles.

INFO MUY IMPORTANTE



Accesos al perímetro del Estadio Ciudad de Vicente López para los hinchas de Gimnasia.#VamosLobo pic.twitter.com/YWqswkn5wg — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 11, 2025 En cuanto a la ubicación de los simpatizantes dentro de la cancha, Gimnasia, que será visitante, tendrá la platea que da hacia la calle Liniers y la popular que da hacia Aristóbulo del Valle.