Un jugador de la Sub 20 de Colombia calentó la previa de la semi ante Argentina: "Ellos nos van a..."

Un jugador de Colombia picanteó el cruce de semifinales del Mundial Sub 20 frente a la Selección argentina y recordó lo ocurrido en el Sudamericano.

Llegó el gran día. Este miércoles a partir de las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina comandada por Diego Placente irá en busca de la final del Mundial Sub 20 ante Colombia en el Estadio José Martinez Pradános de Chile. Este compromiso definirá al segundo finalista del certamen, ya que unas horas atrás Francia y Marruecos jugarán el primer partido de las semis.

La Albiceleste tuvo una fase de grupos perfecta y aplastó a Cuba, Australia e Italia. Ya en los octavos de final goleó por 4-0 a Nigeria y en cuartos tuvo un partido más que picante contra México y que logró llevárselo con un contundente 2-0. Por su parte, los Cafeteros vencieron a Arabia Saudita e igualaron contra Noruega y Nigeria. Ya en los octavos de final derrotaron 3-1 a Sudáfrica y en cuartos dieron la gran sorpresa al eliminar a España, una de las favoritas, por 3-2.

La picante frase de un jugador de Colombia a horas de las semis ante la Selección argentina Se espera que el partido entre la Selección argentina y Colombia sea picante porque además de ser un cruce entre sudamericanos, Luis Landázuri habló con los medios en la previa del partido, recordó los dos compromisos del Sudamericano Sub 20 (1 empate y 1 victoria para la Albiceleste) y lanzó una picante frase: "Es un equipo que ya conocimos en el Sudamericano, siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntica de pies para afrontar el partido y las circunstancias", sentenció.

Un jugador de la Sub 20 de Colombia calentó la previa de la semi ante Argentina Por otra parte, cuando le consultaron sobre una posible burla de la Selección argentina tras el final del partido, tal como hizo ante México que los futbolistas se retiraron del estadio bailando la música de El Chavo del 8 al pasar por la zona mixta, Landázuri fue más picante aún y lanzó: “Ellos ya nos lo hicieron en el Sudamericano y esperemos que no se repita porque vamos a dar de todos nosotros, por el pueblo colombiano, a pasar a la final con la ayuda de Dios. Es algo que queremos darle a Colombia, una alegría, que todos estén montados en el bus con nosotros y creo que la mitad del mundo está haciendo fuerzas para que ganemos”.