La Selección argentina Sub 20 enfrenta a Colombia por un lugar en la final del Mundial: hora, TV y formaciones

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos desde las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro será el portugués Joao Pinheiro.

La Selección argentina llega a este cruce clave con grandísimas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.

En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0 .

Colombia , por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición.

Diego Placente define si Villalba y Silvetti serán los reemplazantes de Pierani y Carrizo.

El conjunto Cafetero, que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.

En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo.

Estas selecciones se conocen muy bien, ya que tuvieron que enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano Sub 20. En la Primera Fase igualaron 1-1, pero la Albiceleste se impuso 1-0 en el Hexagonal Final.

Unas horas antes, a las 17, se definirá al primer finalista de la competición, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en el Estadio Elías Figueroa Brander, de la ciudad de Valparaíso, por lo que podría repetirse la final del Mundial de Qatar 2022.

Probables formaciones de Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Semifinal

Argentina – Colombia

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Joao Pinheiro

Hora: 20. TV: Telefe y DSports

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Mateo Silvetti y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Fuente: NA